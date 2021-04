„Boss Level“ – Film-Kritik – Action-Freunde, macht euch bereit für den „Boss Level“! Denn mit diesem Streifen gibt es ein wahres Action-Fest, das aus allen Rohren schießt und an eine wilde Mischung aus „Und täglich grüßt das Murmeltier“ und „Crank“ erinnert. Diesen großen und vor allem starbesetzten Action-Spaß gibt es nun für das Heimkino.

In „Boss Level“ geht es um das ehemalige Delta Force Mitglied Roy Pulver. Roy erlebt den miesesten Tag aller Zeiten. Nicht nur einmal, sondern immer wieder aufs Neue – er hängt in einer Zeitschleife fest: Jeden Tag wird er auf eine andere Art und Weise von Attentätern ermordet.

Manchmal wird er erschossen, in die Luft gesprengt, geköpft oder erstochen – und dann beginnt derselbe Tag wieder von vorne. Er hat keine Ahnung, warum er es verdient hat zu sterben oder wer hinter diesem perfiden Spiel steckt. Was er sicher weiß: Er hat keine Lust mehr auf diesen nie endenden Kreislauf lausiger Tage und will den Verantwortlichen endlich zur Strecke bringen!

Ihr merkt schon am Plot, dass es hier schräg zugeht, mit dieser Zeitschleifen-Thematik. Die ist jetzt nicht neu, aber so wie ihn „Boss Level“ verfilmt hat, mündet das Ganze in wilder Action-Unterhaltung. Dafür verantwortlich ist Regisseur Joe Carnahan, der schon mit Film-Hits wie „The Grey“ oder „Das A-Team - Der Film“ überzeugte.

In seinem neuen Film vereint er aber nicht nur absolut durchgehämmerte Action, sondern auch gut funktionierenden, pointierten Humor. Außerdem hat er ein paar coole Twists eingebaut und neben all der Gaudi und den kreativen Actionsequenzen, gibt es auch noch genug Zeit für Emotionales. „Boss Level“ ist, wie man vermuten kann, auch eine Hommage an alte Side-Scrolling-Arcadetitel wie „Street Fighter“ sowie jene Videospielklassiker, wo man am Ende bis zum „Boss Level“ vordringt.

Begeistert hat zudem vor allem auch die Besetzung, da Frank Grillo die Hauptrolle übernommen hat und Mel Gibson den „Endgegner“ mimt. Außerdem sind unter anderen Naomi Watts, Michelle Yeoh, Ken Jeong sowie Annabelle Wallis mit von der Partie. Fans des Action-Kinos kommen mit „Boss Level“ jedenfalls so was von auf ihre Kosten.

Ja, es ist schon ein kleines Genre-Meisterwerk, das kreativ zu Werke geht und für so viel spaßige Action-Unterhaltung sorgt! In diesem Sinne … holt euch ein Bier aus dem Kühlschrank, stellt eine Schale Chips auf den Tisch und schnallt euch an … Prost!

Boss Level (Leonine) – VÖ: 23. Apr. 21