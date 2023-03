Boris Becker: Pikante Details zur Besenkammer-Affäre – Es ist unbestritten, dass die einstige Tennis-Ikone Boris Becker auf ein wahrlich turbulentes Leben zurückblicken kann. Ein Leben voller Erfolge und Rekorde als Tennis-Profi, aber eben auch mit etlichen Tiefen und dem einen oder anderen handfesten Skandal. Vor nicht allzu langer Zeit setzte Boris Becker seinen persönlichen Negativpunkt mit der Verurteilung wegen Insolvenzverschleppung in Millionenhöhe.

Dies brachte ihm zwei Jahre und sechs Monaten Gefängnis ein, auch wenn der ehemalige Tennisstar sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß befindet. Doch weit vor Beckers weltweit für Aufsehen erregenden Knastaufenthalt, machte ein ganz anderer Skandal die Runde, die ihn auf jede Titelseite der Boulevardpresse brachte. Die Rede ist von seiner „Besenkammer-Affäre“ mit Angela Ermakova.

„Es war keine Besenkammer“

Damals, 1999, betrog Boris Becker seine damalige Ehefrau Barbara Becker mit dem ehemaligen russischen Modell Ermakova, angeblich in einer Besenkammer. Aus diesem Seitensprung ging übrigens neun Monate später Beckers Tochter Anna Ermakova hervor, die aktuell in der Tanz-Show „Let’s Dance“ auf RTL für Positivschlagzeilen sorgt. Nun 24 Jahre später meldet sich Becker noch mal zu dem Besenkammer-Skandal Wort.

Er äußert sich in der kommenden zweiteiligen Dokumentation „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ rund um die einstige Sportlegende. In dieser spricht Boris Becker auch ganz offen über die berühmt-berüchtigte Affäre und verrät diesbezüglich pikante Details. So soll Becker laut der „Sun“ in der Doku das Ganze noch mal auf den Tisch gebracht haben. Dies mit dem Kommentar „Es war keine Besenkammer“.

„Wir kamen zusammen und wir hatten Sex, und das war's.“

Stattdessen soll der Sex mit Angela Ermakova laut Becker in einem „Hinterzimmer“ eines Hotels stattgefunden haben, weil die „Besenkammer“ viel zu klein für den Akt gewesen wäre. So resümiert Becker in der Doku: „Wir kamen zusammen und wir hatten Sex, und das war's.“ Später, acht Monate nach ihrem Sexakt, soll dann Angela Ermakova ihm ein Fax geschickt haben, mit der Bitte, sich zu melden. Becker erinnert sich an das Schreiben, worin stand:

„Du kannst dich vielleicht nicht mehr an mich erinnern. Unser letztes Treffen ist acht Monate her. Hier ist meine Nummer, ruf mich an.“ Worum es ging, ist klar, dass ihre Affäre fruchtbar war und Becker Papa werden würde.

Wer übrigens Lust auf die Boris-Becker-Dokumentation „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ bekommen hat, kann diese ab dem 7. April 2023 auf Apple TV+ ansehen. Wer hier übrigens kein monatliches Abo in Höhe von 6,99 Euro pro Monat abschließen möchte, kann alternativ die siebentägige kostenlose Testphase nutzen.

Quelle: watson.de