„Cabin Fever“ Macher Eli Roth arbeitet am Film

Autor: Bernhard Trecksel

Borderlands:„Cabin Fever“ Macher Eli Roth arbeitet am Film – Die „Borderlands“-Reihe erfreut sich bei Videospielern enormer Beliebtheit, kein Wunder also, dass mit der Veröffentlichung von „Borderlands 3“ auch wieder das Thema der schon seit längerem angekündigten Verfilmung in den Mittelpunkt rückt. Nun wurde bekannt, dass ein neuer Regisseur für den Film gefunden wurde. Es soll niemand Geringeres als die Horror-Legende Eli Roth auf dem Regiestuhl Platz nehmen.

Den kennen Fans vor allem für neuere Klassiker des Genres wie „Cabin Fever“ oder Hostel. Laut Randy Pitchford, dem Boss der „Borderlands“-Spieleschmiede Gearbox, wird Roth das Ruder bei dem Projekt übernehmen. Das geht aus einem Tweet von Pitchford hervor, der mittlerweile wieder gelöscht wurde. Es könnte also sein, dass es doch nicht zu der Zusammenarbeit kommt – oder jemand aus der Filmbranche Pitchford einfach gezügelt hat. Man wird sehen.

Über den Film selbst ist noch nicht besonders viel bekannt – fest steht nur, dass er von der Produktionsfirma Lionsgate gedreht werden wird. Zudem weiß man schon seit längerem, dass der „Borderlands“-Streifen eine weibliche Protagonistin bekommen soll, die ganz bewusst keiner der bekannten Charaktere aus den erfolgreichen Videospielen werden wird. Mehr ist über den Film noch nicht bekannt, doch MANN.TV hält euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

Quelle: ladbible.com