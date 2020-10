Borat 2: Erster Trailer erschienen – Film erscheint im Oktober – erst unlängst hatten sich die Gerüchte verdichtet und waren bestätigt worden, dass mit „Borat 2“ ein Nachfolger für die irrwitzige halbdokumentarische Komödie abgedreht ist – und dass dies auch schon länger der Fall sein soll. Nun gibt es bereits einen bestätigten Start für „Borat 2“. Dieser wird so kurzfristig erfolgen, dass sich manch einer am Kopf kratzen dürfte. Denn der Film kommt schon in diesem Herbst in eure Wohnzimmer.

Genauer gesagt werden wir „Borat 2“ bereits in diesem Monat erleben und die neuen Abenteuer des kasachischen Ausnahmereporters in den Vereinigten Staaten sollen uns den Oktober versüßen. In satirischer Hinsicht wohl eine gute Entscheidung, denn die Wahl des neuen US Präsidenten im November steht bevor. Vor der Bestätigung waren Berichte aufgetaucht, nach denen die Macher genau deswegen auch diesen Termin anpeilten.

Mit ihrem Film möchten sie eine jüngere Wählerschicht ansprechen und auf die kommenden Wahlen vorbereiten, heißt es. Die tief gespaltene politische Situation in den USA führte dazu, dass „Borat“-Darsteller Sacha Baron Cohen viele seiner Szenen, bei denen er in seiner Rolle Amerikaner und mit Sicherheit den einen oder anderen Trump-Fan interviewt und verulkt, nur mit schusssicherer Weste drehen konnte.

Wie aus einem Bericht von „Deadline“ hervorging, hat sich Amazon die Rechte für seinen Dienst Prime Video gesichert, der neue Teaser bestätigt dies. Im Original wird der Streifen einen ähnlich absurd langen Namen haben, wie der erste Film: „Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan“.

Man darf gespannt sein, ob der Film bei Release auch direkt auf Amazon Deutschland zu sehen sein wird, es wird jedenfalls eine weltweite Veröffentlichung am 23. Oktober angepeilt. MANN.TV hält euch auf dem Laufenden.

Quelle: ladbible.com