Borat 2: Dreharbeiten sind offiziell abgeschlossen – „Borat“ war eine der respektlosesten Komödien der frühen 2000er Jahre, die bis heute viele Fans hat und oft zitiert wird. Nun geht die Geschichte des radebrechenden Kasachen weiter, denn die letzten Gerüchte, Comedian Sacha Baron Cohen würde an einem Nachfolger arbeiten, haben sich bewahrheitet. „Borat 2“ wurde sogar schon abgedreht.

Dies geht aus einem Bericht von „Collider“ hervor, demnach „Borat 2“ sogar bereits Entscheidungsträgern aus Hollywoods Filmschmieden vorgestellt wurde. Unbestätigten Quellen zufolge ist auch schon die Handlung geleakt. Demnach hält sich Borat (Cohen) nun für einen erfolgreichen Filmstar, nachdem ihm der erste Streifen vermeintlich zu Weltruhm verholfen hat.

Seitdem verkleidet sich der kasachische Journalist und führt seine Befragungen inkognito durch. „Collider“ zufolge spielt „Cohen [dabei] Borat, der [wiederum] Cohen spielt“.

Erst im August wurde Sacha Baron Cohen in Los Angeles (USA) in seiner bekannten „Borat“-Montur erspäht: Grauer Anzug, breiter Schnurrbart – und all das in einem gelben Pick-up in Long Beach, der von einer Filmcrew abgelichtet wurde.

Im Juni soll Cohen/Borat auf einer Demo von Rechtsnationalen in Washington (USA) gesichtet worden sein, was viele Fans dazu veranlasste, anzunehmen, dass er dort Unterhaltungen geführt haben könnte, die Einzug in einen neuen Film oder eine Serie von Cohen finden könnten.

Schon der erste „Borat“-Streifen lebte von einer Mischung aus einem Skript und den befremdeten Reaktionen von echten Amerikanern, die von dem Fake-Journalisten aus Kasachstan zum Leben in den USA befragt, und dabei von dem politisch hochgradig unkorrekten Charakter vor den Kopf gestoßen wurden. Culture Clash vom Feinsten.

Der Charakter Borat fußte auf Cohens Sketch-Serie „Da Ali G Show“, bevor er mit „Borat“ seinen eigenen Kinofilm erhielt. Man darf gespannt sein, wann wir mehr zu „Borat 2“ erfahren, bis dahin findet ihr unten noch mal den Trailer zum witzigen Erstling, um euch einzustimmen.

Quelle: ladbible.com