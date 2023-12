Bone Tomahawk: Knallharter FSK-18-Western-Horror uncut streamen – Aktuell gibt es für alle Fans, die die Kombination aus Western und Horror lieben, einen ganz besonderen Leckerbissen im Streaming-Angebot. Die Rede ist von „Bone Tomahawk“ aus dem Jahr 2015, der nun für alle zugänglich ist ohne ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen zu müssen. Regisseur S. Craig Zahler hat sich mit „Bone Tomahawk“ damals einen Namen gemacht.

Markierte nämlich dieser blutige Horror-Western seinen Durchbruch. Später inszenierte Zahler dann so Genrekracher wie „Brawl In Cell Block 99“ und „Dragged Across In Concrete“. Aber zurück zu „Bone Tomahawk“, ein Streifen der nicht umsonst einen FSK-18-Stempel aufgedrückt bekommen hat. Der Film ist bekannt für seine intensive Atmosphäre, die unkonventionelle Handlung und vor allem auch für seine harten, oft blutig-brutalen Szenen.

Darum geht es in „Bone Tomahawk“

„Bone Tomahawk“ spielt im 19. Jahrhundert in einer abgelegenen Grenzstadt und beginnt mit der Entführung mehrerer Einwohner durch eine mysteriöse Gruppe von Höhlenbewohnern, die als die Troglodyten bekannt sind. Diese wilden Kreaturen sind weder Mensch noch Tier und zeichnen sich durch ihre Grausamkeit und mysteriösen Rituale aus.

Der Sheriff der Stadt, gespielt von Kurt Russell, führt eine Rettungsmission an, um die Entführten zu retten. Ihm schließen sich der alternde stellvertretende Sheriff (Richard Jenkins), ein stolzer Revolverheld (Matthew Fox) und der Ehemann einer entführten Frau (Patrick Wilson) an. Die Gruppe muss sich dabei nicht nur den Gefahren der Wildnis, sondern auch den Schrecken stellen, die in den Höhlen der Troglodyten lauern.

Traditionelle Western-Themen treffen auf schockierenden Horror

„Bone Tomahawk“ hebt sich durch seine düstere Stimmung und die detaillierte Charakterzeichnung ab. Der Film kombiniert geschickt traditionelle Western-Themen wie Mut, Ehre und Überlebenskampf mit schockierenden Horrorelementen. Dies schafft eine unvergessliche und manchmal verstörende Filmerfahrung, die „Bone Tomahawk auch schlussendlich so einzigartig macht. Der Film wurde für seine Originalität und die starken schauspielerischen Leistungen gelobt, insbesondere für die Darstellung von Kurt Russell.

Trotz seiner Brutalität bietet „Bone Tomahawk“ eine fesselnde und tiefgründige Geschichte, die Fans beider Genres anspricht. Ihr könnt „Bone Tomahawk“ ab sofort komplett ungeschnitten und kostenlos bei Amazon Freevee schauen.

Quelle: filmstarts.de