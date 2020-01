Autor: Bernhard Trecksel

Bloodshot: Neuer Trailer zeigt Vin Diesel als knallharten Super-Soldaten – Fans von knallharter Action kommen in diesem Frühjahr ebenso auf ihre Kosten wie jeder, der Comicverfilmungen mag: Denn die beliebten Comics aus dem Hause Valiant wurden verfilmt. Mit „Bloodshot“ steht ein potentieller Actionkracher in den Startlöchern, der den gleichnamigen Supersoldaten ins Feld schickt. Verkörpert wird Bloodshot von Vin Diesel. Ein neuer Trailer macht Vorfreude auf mehr, diesen findet ihr im Anschluss.

Die Handlung von „Bloodshot“ dreht sich um den Soldaten Ray Garrison (Diesel). Der kommt bei einem Einsatz tragisch zu Tode, womit die Geschichte jedoch erst ihren Anfang nimmt. Denn die mysteriöse RST Corporation belebt Garrison mithilfe einer hochgeheimen Technologie wieder. Bis unters Dach vollgepumpt mit Nanotech wird Ray zum Supersoldaten Bloodshot – übermenschlich stark und durch Regenerationskräfte nahezu unaufhaltsam.

Doch die Firma beherrscht nicht nur Rays Körper, sondern will auch sein Denken kontrollieren. Nun muss Bloodshot sich von den Unterdrückern befreien, wenn sein neues Leben echte Freiheit bedeuten soll. Neben Vin Diesel ist „Bloodshot“ mit Eiza González („Fast & Furious: Hobbs & Shaw“), Sam Heughan („Bad Spies“), Toby Kebbell („Planet der Affen: Survival“) und Guy Pearce („Memento“) besetzt. Regie führte David S. F. Wilson.

Der Starttermin von „Bloodshot“ hat sich verschoben: Am 5. März 2020 läuft der Film in den deutschen Kinos an, nicht wie zuletzt berichtet Anfang Februar.