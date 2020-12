Blizzard of Souls - Zwischen den Fronten: Deutscher Trailer zum Weltkriegs-Drama – Die Erfahrungen des lettischen Schriftstellers Aleksandrs Grins lieferten die Basis für „Blizzard of Souls - Zwischen den Fronten“. Schonungslos will der Streifen das Leben eines 16-Jährigen zeigen, dem die Realität des Ersten Weltkriegs die Augen über die Wirklichkeit öffnet – und der nach den Schrecken der offenen Feldschlacht auch noch in eine blutige Revolution hineingezogen wird. Hier ist der Trailer zu dem Kriegsfilm.

Die Handlung von „Blizzard of Souls - Zwischen den Fronten“ spielt sich während des Ersten Weltkriegs ab. Im Sommer 1915 wird auch Lettland Teil des Geschehens, nachdem das deutsche Heer in das russische Kaiserreich einmarschiert ist. Der Krieg kostet den jungen Arturs Vanags das Zuhause, seine Mutter fällt. Der 16-Jährige schließt sich der russischen Armee an, enthusiastisch, die Eindringlinge aus seiner Heimat zu vertreiben.

Wegen seiner Fähigkeiten als Schütze wird er mehrfach belobigt. Doch die harte Realität der gnadenlosen Fleischwölfe des Ersten Weltkriegs holt Arturs rasch ein – unfassbare Gewalt, Artillerieschock und Eiseskälte fordern ihren Tribut. Als alles aussieht, als würde der Krieg zu Ende gehen, bricht in den eigenen Reihen die Revolution aus. Arturs, der sich nur noch nach Frieden sehnt, wird nun zu allem Überfluss noch in einen brutalen Bürgerkrieg hineingezogen …

„Blizzard of Souls - Zwischen den Fronten“ ist auf Blu-Ray, DVD und per Video on Demand verfügbar.