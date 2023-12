Blick auf die Zukunft von Pandora: James Cameron bestätigt „Avatar 3“ – Es gibt spannende Neuigkeiten für alle Fans des Science-Fiction Epos „Avatar“ das bekanntlich auf insgesamt fünf Filme ausgelegt ist. Nach dem beeindruckenden Erfolg von „Avatar 2: The Way of Water“, der vor einem Jahr Premiere feierte, richtet sich nun die Aufmerksamkeit auf die Fortsetzung, „Avatar 3“.

In einer kürzlich abgehaltenen Pressekonferenz hat James Cameron einige lang erwartete Details zu Fortsetzung der fesselnden Geschichte von Pandora mit „Avatar 3“ enthüllt. Trotz früherer Verschiebungen der Veröffentlichungstermine hat Cameron nun bestätigt, dass der dritte „Avatar“-Blockbuster für Weihnachten 2025 geplant ist. Regielegende James Cameron verriet zudem, dass ein Engagement für die „Avatar“-Reihe zu einer tiefgreifenden persönlichen Entscheidung geführt hat.

Kino-Starttermine für Avatar 3 bis 5

Seit 2007, dem Beginn der Produktion von „Avatar - Aufbruch nach Pandora“, hat Cameron eine starke Bindung zu Neuseeland aufgebaut, wo ein Großteil der Dreharbeiten stattfand. Diese Verbindung hat ihn dazu inspiriert, im Jahr 2024 die neuseeländische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Dieser Schritt unterstreicht die Bedeutung Neuseelands für die Produktion und das Erbe der „Avatar“-Reihe.

Und die „Avatar“-Reihe ist weit davon entfernt, ihren Abschluss zu finden. Neben „Avatar 3“, dessen Startdatum nun feststeht, sind weitere Filme in Planung. „Avatar 4“ ist für den 19. Dezember 2029 angesetzt, während „Avatar 5“ am 17. Dezember 2031 Premiere feiern soll. Bezüglich „Avatar 3“ sind bisher konkrete Details spärlich, doch Gerüchte deuten auf eine möglicherweise rekordverdächtige Laufzeit von vier Stunden hin.

„Avatar“ im Heimkino

Die Handlung soll sich erneut um Konflikte drehen, diesmal mit einem Fokus auf die „Ash People“, einen neuen Stamm auf Pandora. Für diejenigen, die sich auf den neuesten Teil vorbereiten oder die Reihe noch einmal erleben möchten, sind „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ und „Avatar 2: The Way of Water“ auf Disney+ verfügbar. Zusätzlich können die Filme natürlich auch weiterhin auf Blu-ray, DVD, 3D oder in 4K für das Heimkino erworben werden.

Quelle: moviepilot.de