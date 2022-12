„Blacklight “ – Film-Kritik – Mitte des Jahres feierte Hollywood-Liebling Liam Neeson seinen 70. Geburtstag. Gesetztes Alter hin oder her, kein Grund, uns keine temporeiche und fesselnde Unterhaltung mehr zu bieten. Liam Neeson hat in seiner Vita etliche unvergessliche Filmhits stehen. Er gehört zu den überaus charismatischen Schauspielern Hollywoods mit einer gigantischen Fanbase.

Während Neeson in seinem Leben so gut wie in jedem Genre seine Fußstapfen hinterlassen hat, sind es vor allem aber seine Action-Thriller, die er mit so viel Strahlkraft und Schauspielkunst füllt. Und das zeigt er auch in seinem aktuellen Streifen „Blacklight“, der frisch im Heimkino auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Ein rasanter Action-Thriller, in dem Neeson in die Rolle des Travis Block schlüpft.

Block arbeitet für das FBI und hat sich darauf spezialisiert verdeckte Ermittler aus brenzligen Situationen zu holen. Doch als einer dieser Undercover-Agenten seine Arbeitgeber infrage stellt, gerät Block ins Fadenkreuz einer tödlichen Verschwörung. Während er versucht, den untergetauchten Agenten aufzuspüren, muss er gleichzeitig die Wahrheit über seine Vorgesetzten herausfinden.

Liam Neeson überzeugend im Action-Genre unterwegs

„Blacklight“ bietet zwar nur einen eher generischen Genreplot, der wiederum durch eine packend Inszenierung sowie guten Twists zu gefallen weiß. Darüber hinaus gibt es reichlich Spannung und gut gemachte Action. Mittendrin halt Liam Neeson, dessen alleinige Strahlkraft diesen Streifen eine Qualitätsstufe nach oben hievt. Es ist weiterhin beeindruckend, dass Neeson trotz seines Alters überzeugend im Action-Genre unterwegs ist.

Auch wenn ihm etwas die Spritzigkeit in so mancher Action- oder Kampfszene abgeht. Dies ist aber kein Beinbruch, da er es mit brillanter Schauspielkunst wettmacht. Das einzige, was man „Blacklight“ vorwerfen kann, ist das abrupte Ende, das etwas enttäuscht. Davon abgesehen bekommen Liam-Neeson-Sympathisanten und Fans von zünftigen Action-Thrillern hier einen guten Vertreter seiner Zunft zu sehen.

„Blacklight“ (LEONINE) – VÖ: 16. Dez. 22