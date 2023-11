Black Friday bei Amazon: Mehr als 1.000 DVDs & Blu-rays für 5 Euro – Ohne Frage, der Black Friday ist ein wahres Paradies für Schnäppchenjäger. Das gilt auch für Film-Fans mit Blick auf Amazon. Am 24. November 2023 wird der Black Friday offiziell gefeiert, doch schon jetzt können Kunden von tollen Angeboten profitieren. Dies ist besonders für Filmfans interessant, denn Amazon bietet eine riesige Auswahl an Filmen zu attraktiven Preisen.

Ab sofort bietet Amazon mit „6 Blu-rays für 30 Euro“ ein mehr als spannende Aktion für alle, die ihre Heimkino-Sammlung erweitern wollen. Hierbei stehen euch über 1.000 Filme auf DVD und Blu-ray zur Auswahl. Nimmt man diese Aktion an und wählt sechs Filme aus dem Angebot aus, zahlt man effektiv nur fünf Euro pro Film. Das Angebot erstreckt sich über verschiedene Genres, von Anime über Klassiker bis hin zu aktuellen Blockbustern.

Riesige Auswahl von aktuellen Blockbustern bis hin zu Klassikern

Die Auswahl ist natürlich gigantisch um sie alle aufzuzählen, die Auswahl ist jedoch kunterbunt von Filmen wie „Massive Talent“, „Nobody“, „1917“, „The Northman“ über „Godzilla Vs. Kong“ oder „Nope“ bis hin zu Klassikern und Kultfilmen wie „Pulp Fiction“, „Demolition Man“, „Waterworld“, „Das Ding aus einer anderen Welt“, „Blade Runner“, „Spiel mir das Lied vom Tod“ oder beispielsweise „Die Glücksritter“. Hier sollte definitiv für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Interessant ist diesbezüglich auch, dass Filme in 4K und 3D ebenso Teil des Angebots sind, wie diverse Kollektionen und Box-Sets. Das Angebot ist einfach zu nutzen: Die gewünschten Filme werden in den Warenkorb gelegt und der Rabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen. Mit der aktuell laufenden Black Friday-Aktion kann man also gute Film-Schnäppchen schlagen und sich günstig viele seiner Lieblingsfilme nach Hause holen.

Weitere Rabatt-Aktionen von Amazon auf Filme

Die „6 Blu-rays für 30 Euro“-Angebote gelten übrigens bis zum 27. November 2023, also bis zum „Cyber Monday“. In der aktuell laufenden „Black Week“ gibt es bei Amazon neben dem „6 Blu-rays für 30 Euro“-Angebot, auch noch eine Vielzahl an weiteren Rabatten auf DVDs und Blu-rays. Besonders hervorzuheben ist das Boxset-Angebot. In dieser speziellen Aktion sind verschiedene Serien und Filme sowohl auf DVD als auch auf Blu-ray und Ultra HD erhältlich. Ein Beispiel für ein solches Schnäppchen ist die „Zurück in die Zukunft“-Trilogie, die für nur 27 Euro angeboten wird.

Nachfolgend alle weiteren Rabatt-Filmangebote bei Amazon:

• Boxsets & Special Editions

• Animes auf DVD & Blu-ray

• 4K UHDs und 3D Blu-rays

• "2 für 1"-Aktion auf DVDs und Blu-rays

Quelle: filmstarts.de