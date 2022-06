Black Adam: The Rock gibt DC-Einstand als Anti-Held im Trailer – Allgemein kennt man den hünenhaften Dwayne „The Rock“ Johnson vor allem in seinen augenzwinkernden oder heldenhaften Hauptrollen. Vereinzelt gab es den Hollywood-Koloss auch als eher finster besetzte Figur zu sehen. Nach Kenntnisstand des Verfassers spielte The Rock aber nie einen Antihelden/Superschurken in Comic-Universen. Doch genau das wird mit „Black Adam“ wahr. The Rock als Jahrtausende alter Allmächtiger im DC-Universum kommt im Herbst. Hier der Trailer zu „Black Adam“.

Beinahe vor 5.000 Jahren rief ein Mann die Götter des alten Ägypten auf den Plan, den man nur als Black Adam (Dwayne Johnson) kennt. Sie statteten den Sklaven mit atemberaubenden Fähigkeiten aus. Doch stieg Black Adam letztlich sein eigener Hochmut zu Kopf – und für Jahrtausende wanderte er in einen Kerker auf Erden. Doch keine Zelle vermag Black Adam zu halten. Nun sinnt er in unserer modernen Welt auf Rache.

Figur zu Teil von „The Rock“ geworden

Johnson ist seit Jahren zum Film in den Medien präsent und zeigt sich stolz, die Rolle in „Black Adam“ zu verkörpern. Auf Twitter kommentierte er die Veröffentlichung des Trailers, schrieb: „Die Welt braucht einen Helden“. Seine große Leidenschaft sei dieser Film, Teil seiner „DNA“ geworden, wie The Rock in dem Tweet erläuterte. Regie führte bei „Black Adam“ der spanische Filmemacher Jaume Collet-Serra. Mit ihm hatte Johnson zuvor auch bei „Jungle Cruise“ zusammengearbeitet.

Der Antiheld Black Adam gibt sich unbeugsam, verkündet, niemand werde ihn je in die Knie zwingen. Sein Gegenspieler ist der gute Held Doctor Fate, den niemand Geringeres als der frühere James-Bond-Hauptdarsteller Pierce Brosnan („Goldeneye“) verkörpern wird. Ob „Black Adam“ das DC-Universum bereichern und The Rock eine weitere Kerbe in seinem reichbestückten filmischen Trophäengürtel sichern wird, erlebt ihr am 20. Oktober 2022 in den Kinos.

Quelle: sueddeutsche.de