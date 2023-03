Black Adam: Dwayne Johnson in aller Öffentlichkeit blamiert – Das DC Extended Universe, kurz DCEU, rund um Superhelden-Streifen wie „Man of Steel“ oder „Justice League“ wankt seit Jahren. Eigentlich sollte zuletzt „Black Adam“ mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle dem DC-Universum frischen Wind verleihen. Viel mehr noch, laut The Rock sollte der DC-Superhelden-Actioner das Franchise sogar revolutionieren.

Doch dies trat in keiner Weise ein und so legte das Superhelden-Debüt von Dwayne Johnson „Black Adam“ eine wahre Bauchladung hin. Ein Film-Flop in den Kinos, der von etlichen Fans und Kritikern verrissen wurde. Schnell war klar, dass die ersten Schritte von Johnson im Superhelden-Kosmos auch schon wieder die letzten gewesen sein könnten. Denn „Black Adam“ wird keine Zukunft haben, was wohl auch auch vom Hollywood-Hünen mit seinem großen Schweigen zu diesem Film unterstrichen wird.

„Shazam!“-Darsteller bestätigt öffentlich die Anschuldigungen

Doch wäre dieser Film-Flop nicht schon genug, folgten obendrein unschöne Gerüchte, die auf keinen Geringeren als Dwayne Johnson abzielten. Und wäre das wiederum nicht mies genug, wurden diese nun auch noch von dessen Kollegen Zachary Levi bestätigt. Wie das Magazin „The Wrap“ in Erfahrung gebracht haben will, soll Dwayne Johnson nämlich seinem Kollegen Levi verboten haben, in der Post-Credit-Szene von „Black Adam“ einen „Shazam“-Cameoauftritt zu feiern: Shazam durfte demnach nicht auftauchen, heißt es.

Darüber hinaus soll Johnson verhindert haben, dass Mitglieder der Justice Society Of America aus dem Film „Black Adam“ einen Auftritt in „Shazam! 2“ bekommen. Außerdem habe Johnson laut „The Wrap“ das DCEU, bei dem Versuch es zu übernehmen, sabotiert. Zu diesen Anschuldigungen meldete sich nun eben „Shazam!“-Darsteller Zachary Levi persönlich zu Wort. Via Instagram bestätigte Levi den Wahrheitsgehalt der Anschuldigungen. Eine wirklich seltene Aktion, findet diese Bloßstellung in der Hollywood-Branche doch nicht oft statt.

Quelle: film.tv