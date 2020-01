Autor: Erik Rössler

Es ist gar nicht lange hin, bis sexy Harlekin Harley Quinn ihren großen Soloauftritt im Kino bekommt. In „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“ wird Margot Robbie wie auch bereits in „Suicide Squad” die Rolle der verrückten DC-Antiheldin übernehmen. Damit steht die irre Harley ganz alleine im Rampenlicht – ja, ganz ohne den Joker, denn der ist von gestern. Das wird auch direkt klar gemacht, im nun frisch erschienenen zweiten Trailer.

„Birds Of Prey: The Emancipation Of Harley Quinn“ zeigt schließlich die Zeit, nachdem sich Quinn vom Joker getrennt hat. Jedoch ist die ehemalige Psychiaterin nicht alleine. So hat sie neue Weggefährten gefunden, um gegen den neuen Bösewicht Black Mask vorzugehen. Ihr Team besteht dabei als einer Riege echter Superfrauen. Ihr zur Seite stehen Black Canary, Huntress, Cassandra Cain sowie die Gotham-City-Polizistin Renee Montoya. Jede der Damen hat dabei eine Verbindung zum Oberschurken Black Mask.

Ja, viele Männer wird es in „Birds Of Prey: The Emancipation Of Harley Quinn“ nicht zu sehen geben. Genau einen, wenn wir über die Hauptrollen sprechen – und die hat kein Geringerer als Ewan McGregor inne, der in die Haut von Black Mask schlüpft. Allerdings kann sich die weibliche Garde echt sehen lassen. So stehen nämlich neben der bereits erwähnten und gefeierten Margot Robbie als Harley Quinn auch Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez, Jurnee Smollett-Bell sowie Ella Jay Basco in führenden Rollen vor der Kamera.

Inszeniert wurde der Film von Regisseurin Cathy Yan. Wir sind gespannt, welch irres Spektakel uns hier am Ende erwarten wird, wenn „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“ am 6. Februar 2020 in den deutschen Kinos startet!