Paul Walkers Tochter in „Fast and Furious 10“ dabei

„Bin so gesegnet“: Paul Walkers Tochter in „Fast and Furious 10“ dabei – Im Alter von gerade einmal 40 Jahren ist Paul Walker viel zu früh von uns gegangen. Seinen Durchbruch feierte der Schauspieler mit den „Fast & Furious“-Filmen an der Seite von Action-Star Vin Diesel, die nach dem siebten Teil aus dem Jahr 2015 ohne Walker auskommen mussten. Demnächst geht die erfolgreiche Reihe in die nunmehr zehnte Runde und lässt es sich dabei nicht nehmen, das verlorene Familienmitglied auf die für Walker selbst wohl denkbar schönste Art und Weise zu ehren.

In „Fast X“ wird Walkers Tochter Meadow (24) nämlich einen Cameo-Auftritt haben.

Darauf verwies sie selbst in einem Posting auf Instagram und schrieb dazu: „Ich bin so gesegnet, das Vermächtnis meines Vaters zu würdigen und dies für immer mit ihm zu teilen.“

Einzelheiten zu ihrer Rolle bleibt sie uns jedoch schuldig und teilt lediglich ein Bild, welche sie offenbar in einem Flugzeug zeigt.

Weiter erklärt das US-Model, dass sie gerade einmal ein Jahr alt gewesen sei, als der erste Film der Reihe in die Kinos kam. Sie sei daraufhin am Set groß geworden, habe ihren Vater und dessen Schauspielkollegen Vin Diesel, Michelle Rodriguez oder Jordana Brewster auf den Monitoren beobachtet und könne es nun kaum glauben, selbst dabei zu sein.

Im Zuge dessen bedankt sie sich auch bei Regisseur Louis Leterrier für dessen Geduld und Unterstützung.

Meadows Vater war im Jahr 2013 bei einem Autounfall ums Leben gekommen und hatte bis dahin in sechs Filmen den zunächst als Undercover-Polizist eingeführten Brian O'Conner gespielt.

Die „Fast & Furious“-Reihe begann 2001 als Film über illegale Straßenrennen, hat sich inzwischen aber zu einem veritablen Action-Gewitter entwickelt, das sich regelmäßig selbst zu übertreffen versucht.

Der zehnte Teil soll hierzulande als „Fast and Furious 10“ am 17. Mai in die Kinos kommen, der darauf folgende elfte Teil die langlebige Reihe schließlich beenden.