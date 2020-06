Bill & Ted face the Music: Teaser zum neuen Zeitreise-Spaß mit Keanu Reeves – „Bunt ist das Dasein und granatenstark, Hoschis!“ Bewegende Worte aus der Synchronfassung eines einmaligen Filmduos. Die Rede ist natürlich von Keanu Reeves und Alex Winter im Opus „Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit“. Die beiden Dudes/Hoschis kehren nach 29 Jahren auf die Kinoleinwände zurück. Hier ist der erste Teaser zu „Bill & Ted face the Music“.

Mitte 50 sind Reeves und Winter mittlerweile, doch sie sehen noch verblüffend jung für ihr Alter aus. Kein schlechter Einstieg, zumal die beiden „Hoschis“ in ihrem Filmklassiker ja ohnehin verantwortungslos per Zaubertelefonzelle mit Zeitlinien herumgespielt haben.

Einst war ihnen prophezeit worden, sie würden den perfekten Song schreiben, der einst das Universum retten würde. Doch das hat nicht geklappt.

Kurzerhand wollen die beiden kalifornischen Rocker nun einfach noch einmal die Zeit betrügen – indem sie in die Zukunft reisen und in der Handlung von „Bill & Ted face the Music“ dieses Meisterwerk einfach von ihren beiden zukünftigen Ichs abgreifen und sich so die harte Arbeit sparen.

Doof nur, dass die beiden da Männer im mittleren Alter mit Familien geworden sind. Nun heißt es, mit alten Freunden, besagtem Nachwuchs und einigen berühmten Musikern mit Gastauftritten im Film zusammenzuarbeiten, um die ultimative Nummer doch noch zu realisieren.

Wie allen Hollywood-Produktionen kam natürlich auch „Bill & Ted face the Music“ das Coronavirus in die Quere. Man darf also gespannt sein, ob der Film seinen avisierten Starttermin am 21. August einhalten wird.