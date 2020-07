Bill & Ted Face the Music: Neuer Trailer zum neuen Filmabenteuer der Hoschis – Die Freude der Fans war groß, als angekündigt wurde, dass mit „Bill & Ted Face the Music“ ein weiterer Teil der Reihe das Licht der Welt erblicken würde. Besser spät als nie. Nun ist ein weiterer Trailer zu dem Spaß mit den beiden Hoschis Keanu Reeves und Alex Winter erschienen.

Diesen findet ihr im Anschluss an diese Meldung. Satte 29 Jahre ist es schon her, dass mit „Bill & Ted’s verrückte Reise in die Zukunft“ der zweite Teil der 1989 begründeten Reihe zu sehen war. Am 1. September 2020 soll nun mit „Bill & Ted Face the Music“ der dritte Teil in Teilen der USA in die Kinos kommen – und on demand verfügbar sein.

Aufgrund der Corona-Krise hat man sich für eine solche Veröffentlichungsstrategie entschieden, heißt es aus dem Hause Orion Pictures. Wann der Film auch in der restlichen Welt in den Kinos einzieht, steht wegen der Ausnahmesituation noch gar nicht fest.

In „Bill & Ted Face the Music“ sind die beiden Möchtegern-Rocker aus Kalifornien mittlerweile Väter mittleren Alters – und haben noch immer die Suche nach dem Megahit nicht aufgegeben, den sie spielen wollen, um zu Legenden der Rockgeschichte zu werden. Ein Lied, so mächtig, das es alles Leben und das gesamte Universum zu retten vermag.

Gemeinsam mit alten Freunden, einigen berühmten Musikern sowie ihren Familien wagen sich Bill und Ted an die Mammutaufgabe. Dabei wird es für Fans jede Menge Wiedersehen mit alten Bekannten geben: William Sadler spielt wieder den Tod, Amy Stoch schlüpft erneut in die Rolle von Missy und Hal Landon Jr. gibt einmal mehr Teds Vater, Captain Logan.

