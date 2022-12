Bilitis: Erotik-Kultfilm kommt uncut ins Heimkino zurück – Während in den letzten Monaten jede Menge alter Brutalo-Klassiker die Runde machen, die nach Jahrzehnten wieder vom Index genommen wurden oder wieder ungekürzt erscheinen, gibt es auch aus anderen Genres tolle News zu vermelden. So wie bei einem der Erotik-Kultfilme der letzten Dekaden.

Die Rede ist von „Bilitis“, dem Regiedebüt des renommierten Fotografen David Hamilton. Es ist einer der Klassiker in Erotik-Genre, der sich 1977 mit Kult-Streifen wie „Bernard und Bianca“, „Der Spion, der mich liebte“, „Zwei außer Rand und Band“ sowie „Steiner - Das eiserne Kreuz“ die Topplatzierung der damaligen Kinocharts teilte. „Bilitis“ lockte 1,375 Millionen Zuschauer in die Kinos und ist der erfolgreichste Erotikfilm aller Zeiten in Deutschland.

Komplett ungeschnitten und erstmals in 4K

Sicherlich kann man aufgrund der heutigen gesellschaftlichen Weiterentwicklung, den sexuellen Content in „Bilitis“ nicht mehr mit dem von heute vergleichen. Für damalige Verhältnisse war der Streifen aber definitiv tabubrechend und etwas, über das die Menschen wild diskutierten. Leider wurde der Film dann für das Heimkino stark geschnitten und die letzte Uncut-Version aus dem Jahre 2014 ist längst vergriffen.

Doch Freunde des klassischen Erotik-Dramas und Fans dieses einstigen großen Kinohits, dürfen sich auf den 21. April 2023 freuen, denn dann gibt es das große Heimkino-Comeback von „Bilitis“ – und dies komplett ungeschnitten und erstmals in 4K. Für alle, die diesen Erotik-Kultfilm noch nicht kennen, nachfolgend ein paar Zeilen zum Plot. Die Geschichte dreht sich um die 17-jährige Internatsschülerin Bilitis. Kurz bevor die Sommerferien beginnen, verliebt sie sich in den Fotografen Lucas.

Doch sie ist zu schüchtern, den ersten Schritt zu machen. Nebenher wird ihre Freundin Melissa in ihrer Ehe zum Sex gezwungen. Daraufhin suchen die beiden jungen Frauen gemeinsam Halt. Dabei kommen sie sich näher und beginnen eine heiße Romanze.

Quelle: filmstarts.de