Bianca Bree: Tochter von van Damme nun auf OnlyFans – Die Tochter von Action-Legende Jean-Claude Van Damme machte in der Vergangenheit vor allem durch ihre sportlichen Aktivitäten auf sich aufmerksam, vor allem in der Welt des Kampfsports. Darüber hinaus versuchte Bianca Bree immer wieder als Schauspielerin Fuß zu fassen, hatte dabei ein paar kleinere Rollen in Filmen ihres berühmten Vaters wie in „The Eagle Path“ oder „Assassination Games“.

Doch während es für Bianca Bree in der Filmwelt weiterhin eher schleppend läuft, sorgt sie mittlerweile auf der Erotik-Plattform „OnlyFans“ für Aufsehen. Sowohl dort als auch auf ihrem Instagram-Account teil die 31-Jährige zahlreiche Bilder von ihrem Superbody inklusive Sixpack. Körperlich steht sie in Bezug auf einen durchtrainierten Körper also ihrem Vater in nichts nach.

Und eventuell hilft nun OnlyFans dabei, dass Bianca van Damme nicht nur einen netten Nebenverdienst hat, sondern auch wieder für mögliche Rollen in der Filmwirtschaft ins Gespräch kommt. Bis dato hat Van Dammes Tochter immerhin ganze 11.600 Follower. Wer einen OnlyFans-Account bei ihr abonniert, muss allerdings elf Dollar bezahlen.

Dafür gibt es bis jetzt zwar keine Nacktbilder- oder Videos, dafür aber die hübsche Promitochter mit einigen heißen Bikinifotos. Erst im Sommer dieses Jahres machte Sami, die Tochter von Hollywoodstar Charlie Sheen, Schlagzeilen mit ihrem „OnlyFans“-Account. Was Sheen allerdings so gar nicht in den Kram passte, so kommentierte er Samis „OnlyFans“-Versuch mit:

„Ich dulde das nicht. Aber da ich es nicht verhindern kann, habe ich sie gebeten, stilvoll und kreativ zu bleiben und ihre Integrität nicht zu verlieren.“ Das Gleiche erhofft sich sicherlich auch Van Damme von seiner Tochter Bianca Bree.

