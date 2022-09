Weitere Darsteller feiern in Fortsetzung ihr Comeback

Beverly Hills Cop 4: Weitere Darsteller feiern in Fortsetzung ihr Comeback – Wer erinnert sich nicht an „Beverly Hills Cop“ mit Eddie Murphy?! Diese abgefahrene Action-Komödie aus dem Jahr 1984, die bis heute zu den bekanntesten Streifen mit Murphy gehört. Auch in den beiden Nachfolgern verkörperte er den coolen Detective Axel Foley.

Die Freude war groß, als bekannt wurde, dass es nach satten 28 Jahre seit dem dritten Teil endlich eine Fortsetzung der Action-Komödie geben wird. Schließlich befand sich „Beverly Hills Cop 4“ etliche Jahre in der Entwicklung, die jedoch immer wieder unterbrochen wurde. Zudem wurden die Pläne für eine TV-Serie zur Reihe wieder in den Papierkorb geworfen. Nun haben jedoch die Dreharbeiten zum vierten Teil offiziell begonnen.

Neben Eddie Murphy feiern vier weitere Darsteller ihr Comeback

„Beverly Hills Cop 4“ wird finanziert vom Streaming-Giganten Netflix, der sich auch die Rechte an einer möglichen weiteren Fortsetzung gesichert hat. Das Beste ist jedoch, dass Eddie Murphy wieder die Hauptrolle übernehmen wird. Außerdem verkündete Netflix, dass vier weitere Darsteller ihr Comeback in der Fortsetzung feiern werden.

Demnach kehren neben Eddie Murphy auch Judge Reinhold (Det. William "Billy" Rosewood), John Ashton (Det. Sgt. John Taggart), Paul Reiser (Det. Jeffrey Friedman) und Bronson Pinchot (Serge) zurück. Um euch noch mal in Stimmung zu bringen, falls ihr eine Auffrischung eurer Erinnerung braucht, nachfolgend der Plot des ersten Teils.

„Beverly Hills Cop“-Plot:

Der Detroiter Polizist Axel Foley kann nichts dagegen tun, dass sein gerade aus der Haft entlassener alter Freund Mikey Tandino ermordet wird. Foley ignoriert die Anweisung seines Vorgesetzten, in diesem Fall keine eigenen Ermittlungen anzustellen, und fährt nach Bevely Hills. Dort hat Mikey bei dem Kunsthändler Victor Maitland gearbeitet. Schnell macht sich Foley in Beverly Hills mit seinen Schnüffeleien unbeliebt, sodass die örtliche Polizei zwei Beamte abstellt, die Foley überwachen sollen.

Aber die kalifornischen Ordnungshüter haben keine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben. Denn Foley ist so gewitzt, dass man ihn nicht einfach kontrollieren kann. So nimmt es der Detroiter Polizist locker mit seinen Gegnern auf, um den Tod seines Freundes ein für alle Mal aufzuklären …

Quelle: robots-and-dragons.de