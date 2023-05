Beverly Hills Cop 4: Alle Infos zur Fortsetzung der Kult-Action-Komödie – Vor nunmehr 39 Jahren feierte die legendäre Reihe mit dem ersten Film „Beverly Hills Cop“ samt Eddie Murphy in der Hauptrolle Premiere. Heute zählt die Action-Komödie aus dem Jahre 1984 zu den Kultfilmen der 80er und obendrein zu den bekanntesten Streifen von Eddie Murphy, der auch in den beiden Nachfolgern den coolen Detective Axel Foley verkörperte.

Seit „Beverly Hills Cop III“, der 1994 in den Kinos lief, wurde immer mal wieder gemunkelt, dass man an einer Fortsetzung arbeiten würde. Doch immer landeten derartige Vorhaben in der Tonne. Zumindest bis zu jenem Tag, als man sich dann final dazu entschied, „Beverly Hills Cop 4“ wirklich in die Tat umzusetzen. Doch seit Jahren befindet sich die Fortsetzung der Actionkomödien-Reihe in der Entwicklung.

Netflix sei Dank

Zur Freude aller Fans wurde dann im Sommer letzten Jahres endlich der Drehstart zum vierten Teil offiziell bekanntgegeben. Finanzgeber ist hierbei kein Geringerer als Streaming-Gigant Netflix, der sich nicht nur die Rechte an „Beverly Hills Cop 4“ sicherte, sondern auch an möglichen weiteren Fortsetzungen. Das Beste ist jedoch, dass Eddie Murphy wieder die Hauptrolle übernehmen wird.

Außerdem verkündete Netflix, dass vier weitere Darsteller ihr Comeback in der Fortsetzung feiern werden. Demnach kehren neben Eddie Murphy auch Judge Reinhold (Det. William „Billy“ Rosewood), John Ashton (Det. Sgt. John Taggart), Paul Reiser (Det. Jeffrey Friedman) und Bronson Pinchot (Serge) zurück. Neben den Rückkehrern wird es übrigens auch spannende Neuzugänge im Cast geben, wie Taylour Paige, Joseph Gordon-Levitt, Kevin Bacon, Mark Pellegrino und Patricia Belcher.

Zurück nach Beverly Hills

Die Regie hat übrigens Newcomer Mark Molloy übernommen, der das Drehbuch von Will Beall („Gangster Squad“), Tom Gormican („Massive Talent“) sowie Kevin Etten („Desperate Housewives“) verfilmt. Einen Namen hat der vierte Teil auch, so wird die Fortsetzung den Titel „Beverly Hills Cop: Axel Foley“ tragen.

Im Film kehrt Axel Foley zurück nach Beverly Hills, nachdem er den Tod eines alten Freundes zu betrauern hatte. Foley hat sich zum Ziel gesetzt, bei der Polizei von Beverly Hills aufzuräumen, die durchzogen ist von Korruption. Mehr ist leider noch nicht bekannt zum Plot, aber Genrekenner wissen so in etwa, wohin die filmische Reise gehen wird.

Noch hat Netflix keinen Veröffentlichungstermin für „Beverly Hills Cop: Axel Foley“ verkündet, aber der Streifen befindet sich mittlerweile schon in der Post-Produktion weshalb ein Start noch in diesem Jahr sehr wahrscheinlich ist.

Quelle: filmfutter.com