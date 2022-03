Die besten Box-Filme aller Zeiten – Harte Schläge, Knock-outs, Blut, Schweiß und Tränen – wir lieben Filme, in denen Boxer in den Ring steigen. Davon hat die Filmwelt in all den Jahren reichlich zu Tage befördert. Viele sind mittlerweile heißgeliebte Klassiker, andere sind zu Kultstreifen aufgestiegen. Während die einen mit reichlich Humor versehen waren, entpuppten sich andere als wahre Boxerdramen.

Unvergessen auch die Filmmusik in etlichen dieser Filme oder die fantastischen Trainings-Sessions, bevor es zu den wilden finalen Kämpfen kam. Hier fallen einem natürlich direkt die „Rocky“-Kultstreifen ein, die all dies wie nur wenige andere so perfekt miteinander verwoben. Wem schlägt bitte nicht das Herz höher, wenn sich Sylvester Stallone als Rocky Balbo in Russland auf den Endkampf mit Ivan Drago vorbereitet? Wohlgemerkt zur unvergessenen Musik von Robert Tepper und dem Song „No Easy Way Out“ – episch.

Doch darüber hinaus gibt es noch allerhand andere tolle Box-Filme, die wir in unserem neuen Men’s Ten-Special für euch zusammengetragen haben. Auch dieses Mal betonen wir, dass unser Ranking nicht in Stein gemeißelt ist, da jeder schließlich ganz andere Favoriten hat.

23. Der Bomber (1982)

22. Journeyman (2017)

21. Zwei vom alten Schlag (2013)

20. Chuck – Der wahre Rocky (2016)