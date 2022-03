Die besten Action-Filme der 90er – Es war definitiv eine glorreiche Dekade, in der man mit so vielen genialen Actionfilmen beglückt wurde. Die Rede ist von den 90er Jahren, wo filmische Testosteronbomben-Klassiker sowie Kultstreifen entstanden, die uns bis heute begleiten und begeistern. Das Portfolio der 90er Action-Filme reicht dabei von humorvollen Action-Komödien bis hin zu brutalen Action-Wuchtbrummen.

All diese Filme zwischen 1990 und 1999 besitzen ein ganz eigenes Flair. Allesamt mit dem Who-is-Who der Hollywood-Schmiede besetzt. Ja, Action-Ikonen wie beispielsweise Stallone, Van Damme, Schwarzenegger, Bruce Willis, Mel Gibson, Keanu Reeves, Nicolas Cage oder Will Smith spielten in unvergesslichen Action-Knallern teilweise begnadete Paraderollen.

Jeder, der ein Herz für geballte Action hat, feiert bis heute Kultstreifen wie „Terminator 2“, „Stirb Langsam 2“, „Bad Boys“, „Matrix“, „Speed“, „Con Air“ oder den brutal-spaßigen „Starship Troopers“, die das 90er Action-Kino so sehr geprägt haben. Wir haben uns einmal durch all diese Filme gewühlt und präsentieren euch in unserem neuen Men’s-Ten-Special die besten Action-Filme der 90er.

Wie immer bei unserem Ranking weisen wir euch darauf hin, dass unsere Bestenliste natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, da jeder schließlich ganz eigene Favoriten hat.

Platz 31. Natural Born Killers (1994)

Platz 30. Hard Target – Harte Ziele (1993)

Platz 29. Total Recall – (1990)

Platz 28. Predator 2 – (1990)

Platz 27. Cliffhanger – Nur die Starken überleben (1993)

Platz 26. Auf der Flucht (1993)

Platz 25. Hard Boiled (1992)

Platz 24. Desperado (1995)

Platz 23. Stirb langsam – Jetzt erst recht (1995)

Platz 22. Sudden Death (1995)

Platz 21. Payback - Zahltag (1999)