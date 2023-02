Bestätigt: John Wick: Kapitel 4 wird längster Teil der Reihe – Gibt es etwas Besseres für Fans von Actionfilmen als die „John Wick“-Reihe? Schließlich steht ein neuer Teil bevor, was könnte es also Schöneres geben? Vielleicht diese Information: „John Wick: Kapitel 4“ wird nicht nur eine weitere knallharte Actiongranate mit Keanu Reeves, in der sich epische Feuergefechte und brutale Nahkämpfe die Klinke in die Hand geben. Der Streifen wird, wie jetzt bekannt wurde, auch von epischer Länge sein.

Genauer gesagt: „John Wick: Kapitel 4“ wird der längste Teil der Reihe – fast drei Stunden soll das neueste Epos um den Auftragskiller John Wick, genannt Baba Yaga, dauern. Das berichtet „Collider“ nach einem Gespräch mit Regisseur Chad Stahelski. Darin wird die Laufzeit des neuesten Profikiller-Abenteuers mit 2 Stunden und 45 Minuten beziffert. Zum Vergleich: Der erste Teil der Neo-Noir-Actionreihe war 101 Minuten lang.

Teil zwei wartete gar mit 122 auf

Dieser wurde von „John Wick: Kapitel 3“ mit einer Laufzeit von 131 Minuten noch einmal in den Schatten gestellt. Stahelski zeigte im Gespräch mit „Collider“ Verständnis dafür, dass die Leute bei langen Filmen eine gewisse Müdigkeit oder Frustration verspüren – bei „John Wick: Kapitel 4“ sollte es sich aber lohnen, so der Regisseur. Wörtlich sagte Chad Stahelski dem Entertainment-Portal:

„Wir haben einen längeren Film gemacht. Einen größeren Film. Ein längeres Drehbuch. Wir haben mindestens ein Drittel mehr Szenen geschrieben als im letzten Film. Wir haben erwartet, dass es mehr sein würde. Wir haben immer erwartet, dass es mehr wird. Und ich denke, der Test, oder zumindest das, woran wir uns selbst messen, ist: War es das wert, wie wir die Dinge, von denen wir mehr wollten, umgesetzt haben, oder war es das nicht? Und ich glaube, die Antwort ist: Ja.“

Klar: „John Wick: Kapitel 4“ war auch beim Superbowl mit neuem Material vertreten

Bei Lionsgate veröffentlichte man zum Sportereignis des Jahres einen kurzen Teaser und läutete damit die „Wick Week“ ein – eine ganze Woche mit exklusiven Kurzfilmen und Informationen zum neuen Abenteuer Johns. Auf Twitter hieß es zeitgleich: „Game Over? Nicht wirklich. Die Wick Week beginnt jetzt“. „John Wick: Kapitel 3 - Parabellum“ liegt schon ein paar Jahre zurück und erschien 2019. In der Handlung ist einiges passiert, was den Profikiller „Baba Yaga“ im neuen Abenteuer einholen wird.

game over? not really. wick week starts now. pic.twitter.com/NzXaWPt8Gm — lionsgate (@Lionsgate) February 13, 2023

Viele Details der Handlung sind noch nicht bekannt, nur ein Teasertext. Aus diesem geht hervor, dass auf den Kopf von John Wick noch immer ein stattliches Kopfgeld ausgesetzt ist. Also nimmt es der Auftragskiller mit dem Oberhaupt seiner Gilde selbst auf – dem Hohen Rat. Ein Kampf, der John rund um den Globus führen wird, während er sich mit den mächtigsten Leuten der Unterwelt anlegt – von New York nach Paris, und seine Reise soll ihn auch nach Japan und Berlin führen.

Lange müssen wir auf das Abenteuer nicht mehr warten, nur noch etwas mehr als einen Monat Geduld, dann geht es los: „John Wick: Kapitel 4“ startet am 23. März.

