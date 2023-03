Berührendes Video nach seiner Diagnose: Bruce Willis feiert Geburtstag mit der Familie – Nach den schweren Schicksalsschlägen, die der ehemalige Hollywood-Schauspieler Bruce Willis in jüngster Zeit mit der Diagnose Aphasie und später einer Demenz-Diagnose erlitt, hat seine Familie nun ein bewegendes Video veröffentlicht. Es zeigt Willis wohl guter Dinge im Kreise seiner Lieben. Gedreht wurde es am 68. Geburtstag der Actionfilm-Ikone.

Mit dabei waren seine Frau Emma Heming Willis, alle Kinder und Ex-Frau Demi Moore. Natürlich gab es auch eine große Geburtstagstorte für Bruce Willis, die er auf dem Höhepunkt der Feierlichkeiten auspustete, wie das Portal „LADbible“ berichtet. Die Familie sang ein Geburtstagsständchen, bei dem Bruce Willis gegen Ende alle aufforderte, lauter zu singen. Das Video wurde von Demi Moore auf dem sozialen Netzwerk Instagram veröffentlicht.

Dazu schrieb Moore:

„Herzlichen Glückwunsch, BW! Ich bin so froh, dass wir dich heute feiern können. Ich liebe dich und ich liebe unsere Familie. Vielen Dank an alle für die Liebe und die guten Wünsche – wir alle fühlen sie“. Dem Bericht zufolge ist es der erste Geburtstag, den Bruce Willis auf diese Weise feiert, seit bei ihm Demenz diagnostiziert wurde. Im März 2022 war bei dem ehemaligen Hollywood-Titanen Aphasie festgestellt worden. Eine Erkrankung des Gehirns, die es dem Schauspieler immer schwerer machte, Worte richtig auszusprechen oder sich gar Filmtexte zu merken.

Ein herber Rückschlag für seine Karriere – war der Diagnose doch eine Zeit vorausgegangen, in der Bruce Willis vermehrt in vergleichsweise billigen B-Movies auftrat und damit Fans und Presse verwunderte. Später wurde angedeutet, dass er seiner Familie ein möglichst großes Erbe durch viele Mitwirkungen hinterlassen wollte, da er wohl schon länger gemerkt haben soll, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Im Februar 2023 folgte der nächste Schicksalsschlag mit einer neuen Diagnose: Bruce Willis leidet an Frontotemporaler Demenz (FTD).

Damals veröffentlichte die Familie ein Statement auf Instagram, in dem die Demenzerkrankung von Bruce Willis bestätigt wurde. Darin hieß es: „Unsere Familie möchte zunächst ihre tiefste Dankbarkeit für die unglaubliche Menge an Liebe, Unterstützung und wundervollen Geschichten ausdrücken, die wir alle seit der Bekanntgabe von Bruces erster Diagnose erhalten haben.“

Weiter heißt es: „In diesem Sinne möchten wir euch über den aktuellen Stand der Dinge bezüglich unseres geliebten Ehemannes, Vaters und Freundes informieren, da wir nun ein tieferes Verständnis dafür haben, was er durchmacht. Seit der Bekanntgabe von Bruces Aphasie-Diagnose im Frühjahr 2022 hat sich sein Zustand weiter verschlechtert und wir haben nun eine genauere Diagnose: Frontotemporale Demenz (FTD).“

Die Familie des Megastars erklärte: „Leider sind die Kommunikationsprobleme nur ein Symptom der Krankheit, an der Bruce leidet. Es ist schmerzhaft, aber es ist eine Erleichterung, endlich eine klare Diagnose zu haben“. In einer späteren Mitteilung hieß es: „FTD ist eine grausame Krankheit, von der viele von uns noch nie gehört haben und die jeden ereilen kann.“

Anlässlich des 68. Geburtstags von Bruce Willis veröffentlichte auch Ehefrau Emma Heming Willis eine Mitteilung in den sozialen Medien, in der sie die Herausforderungen beschrieb, die dieser Schicksalsschlag für sie und ihre Familie bedeutete. In ihrem Video sagte sie: „Heute ist der Geburtstag meines Mannes. Ich habe den Morgen weinend begonnen. Wie ihr an meinen geschwollenen Augen und meiner rotzigen Nase sehen könnt, denke ich, dass es wichtig ist, dass ihr alle Seiten dieser Geschichte seht.“

Weiter führte Heming Willis aus:

„Ich bekomme immer diese Nachricht oder die Leute sagen mir stets: 'Oh, du bist so stark, ich weiß nicht, wie du das machst'. Ich habe keine Wahl. Ich wünschte, ich hätte eine. Aber ich ziehe hier auch zwei Kinder groß.“ Sie erklärte: „Also habe ich an diesem Video gearbeitet, das ich zum Geburtstag meines Mannes veröffentlichen werde. Ich weiß nicht, warum ich das mache, denn die Videos sind wie ein Messer in meinem Herzen. Aber so sehr ich es für mich tue, so sehr tue ich es auch für euch. Denn ich weiß, wie sehr ihr meinen Mann liebt und – nicht weinen, Emma – aber es bedeutet mir so viel, also danke.“

Die Familie und insbesondere Emma Heming Willis erhalten viel Lob dafür, wie sie mit den schwierigen Umständen umgehen und wie sie als Familie mit den Herausforderungen der Demenz umgehen, so gut sie können.

