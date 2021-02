Berühmte Tote: Echte Bestatterin analysiert Film-Leichen – Filme, Bücher, Comics – all die Geschichten, die Menschen sich erzählen, laufen immer auf das Gleiche hinaus: Es gibt einen zentralen Konflikt. Es liegt in der Natur der Sache, dass dieser nicht immer aber sehr, sehr oft mit Gewalt gelöst wird. Das Resultat solcher Handlungen sind Leichen. Bergeweise. Doch sind die realistisch? Wie gut ist das Make-up? Wie authentisch der Verfall? In diesem Video geht eine echte Bestatterin dem auf den Grund. Achtung, es wird morbide.

Die Frau aus diesem Video heißt Caitlin Doughty. Sie konnte es im Internet und mit Büchern zu einigem Ruhm bringen, unter anderem aufgrund ihres YouTube-Kanals „Ask A Mortician“ mit Millionen von Abonnenten. In ihrer Literatur betont sie, dass wir alle endlich sind, unsere Sterblichkeit verinnerlichen sollten, um ein erfülltes Leben zu leben. Ihres gestaltet sie u. a. mit besagten unterhaltsamen YouTube-Clips, in denen sie aus ihrem Arbeitsalltag plaudert.

Doch wie dieses Video zeigt, tut sie weit mehr als das. Hier stehen allerhand teils ziemlich berühmte Kadaver aus TV-Serien und Filmen im Mittelpunkt: etwa Serientote aus Crime-Formaten wie „CSI“. Oder eine der berühmtesten Filmleichen überhaupt, der Namenspatron aus „Immer Ärger mit Bernie“. Auch Mumien – welcher Filmliebhaber wollte nicht schon immer wissen, was eine Expertin zur Mama von Norman Bates aus Hitchcocks „Psycho“ zu sagen hat? Wie ist das eigentlich mit Mumienhaut? Glatt? Oder Pergament?

Ist diese Leiche überhaupt realistisch gelungen für die Zeit, aus der der Film stammt? Finden wir es heraus.