Berüchtigte Todesszene: Für „The Walking Dead“-Star zu heftig – Nach zwölf Jahren und elf Staffeln endete eine der erfolgreichsten und beliebtesten Serien der Welt. Die Originalserie „The Walking Dead“ genießt Kultstatus, nicht nur wegen all ihrer coolen Charaktere, die den Fans so sehr ans Herz gewachsen sind. Es waren auch etliche ikonische Szenen in den elf Staffeln, die allen Fans auf ewig in Erinnerung bleiben.

Insbesondere die vielen Szenen, wo die Mitglieder der Truppe um die Überlebenden der Zombie-Apokalypse entweder den Untoten oder anderen Menschen zum Opfer fielen, haben derbe das Gefühlszentrum getroffen. Die mit Abstand berüchtigtste Todesszene, die fast alle Fans zutiefst geschockt hatte, ist sicherlich jene aus der siebten Staffel.

Einer der brutalsten TV-Momente aller Zeiten

Gemeint ist hier natürlich die Gefangennahme der Gruppe um Rick Grimes von den Saviors und deren Oberhaupt Negan inklusive seines mit Stacheldraht umwickelten Totschlägers „Lucille“. Genauer gesagt geht es um zwei überaus beliebte Hauptfiguren, deren Tod den vieler anderer Charaktere in „TWD“ überschattet hat.

Denn die Art und Weise, wie sie von Negan mit seinem Baseballschläger Lucille niedergeprügelt werden, gehört mit zu den brutalsten TV-Momenten aller Zeiten. Diese Szene begann dabei am Ende der sechsten Staffel mit einem Cliffhanger zum Finale. Anfang der siebten Staffel wurde dann gezeigt, wen Negan getötet hatte – und das waren Abraham (Michael Cudlitz) sowie Fanliebling Glenn (Steven Yeun).

„Ich fand immer, dass die Szene viel zu weit ging, persönlich.“

Gerade diese langgezogene Tötungssequenz ging vielen Fans zu weit. Doch nicht nur vielen der Zuschauer war das zu heftig, auch Abraham-Darsteller Michael Cudlitz fand, dass man es hier etwas übertrieben hatte. Michael Cudlitz im Podcast „Talk Dead to Me“: „Ich fand immer, dass die Szene viel zu weit ging, persönlich. Es war einfach zu viel. […] Einer von uns beiden hätte etwas länger überleben sollen.“

Michael Cudlitz ergänzt: „Die Tatsache, dass das Publikum Abraham und Glenn so geliebt hat, hat die Szene umso brutaler wirken lassen.“

Quelle: tvspielfilm.de