Benny Loves You: Trailer zeigt irren Plüschtier-Horror – Denkt man an Filme mit illustren Plüschtieren, kommt den meisten wohl der vulgäre Teddy Ted in den Sinn. Doch damit ist nun Schluss, denn es gibt einen neuen Star am Plüschtier-Himmel … Benny! Zu sehen im ebenso abgedreht-trashigen wie bösen Slasher „Benny Loves You“, zu dem nun der Trailer erschienen ist.

Der macht bereits mit den ersten Szenen zum kommenden Plüschtier-Horror mächtig Laune. Denn Benny ist quasi die richtig böse Version von Ted, mit einem Touch von Mörderpuppe Chucky samt Schlitzermesser. Das klingt nicht nur verrückt und lustig, ist es auch. Im amüsanten Slasher-Horror „Benny Loves You“ wehrt sich nämlich der mies gelaunte Plüschhase Benny mit allen Mitteln, von Besitzer Jack auf den Müll geworfen zu werden.

Aber der Reihe nach – Jack ist als Spielzeugdesigner recht erfolglos und weiß mit seinem Leben nicht so viel anzufangen. Er wohnt mit seinen 35 Jahren außerdem noch immer bei seinen Eltern. Er kommt beruflich und privat einfach nicht voran, weshalb er sich entschließt, den Schlussstrich zu ziehen – und in eine rosigere Zukunft zu starten.

Also will er raus aus dem Haus seiner Eltern – und sich zudem von allen Habseligkeiten trennen. Allerdings hat Jack hier die Rechnung ohne seinen ehemals besten Freund Benny gemacht, einen kleinen Plüschhasen. Der lässt sich nämlich nicht mal eben so auf den Müll verfrachten und setzt deshalb alle Hebel in Bewegung, Jack und seinen Freunden die Hölle heiß zu machen.

Schließlich gibt es nichts Gefährlicheres als der Zorn eines verschmähten Kuscheltiers. Ohne Frage, der Plot zu „Benny Loves You“ ist Trash pur, absolut irre, aber vor allem auch superwitzig. Zumindest für Genrefreunde, die auf so herrlich bekloppte Streifen stehen.

Auch wenn der Film ziemlich viel Komödie beinhaltet, so wird es aber kein Trip für Zartbesaitete, denn das FSK-18-Siegel kommt nicht von ungefähr. Wer nun jedenfalls Bock auf die bitterböse Version von Ted bekommen hat, kann sich auf den 16. Juli 2021 freuen. Dann erscheint „Benny Loves You“ aktuell nur als streng limitiertes Mediabook für das Heimkino, wobei noch mit einer Standard Blu-ray und DVD-Version zu rechnen sein dürfte.

Quelle: blairwitch.de