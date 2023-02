Beliebter als selbst House of the Dragon

Beliebter als selbst House of the Dragon: Netflix stellte 2022 erfolgreichste Serie – Zweifellos ist Netflix der Platzhirsch unter den weltweiten Streaming-Diensten. Daran ändern auch Preisdebatten, sinkende Abozahlen oder die jüngste Meldung über das Ende der Passwortfreigabe für andere Nutzer nichts. Die Plattform hat jedenfalls genug zugkräftige Serien an Bord – eine davon war 2022 trotz starker Konkurrenz sogar die beliebteste.

Das geht aus einem Bericht von „Samba TV“ hervor, der laut „Chip“ eine Netflix-Eigenproduktion als Spitzenreiter nennt. Der Bericht umfasst insgesamt 39 Seiten und zeigt, dass keine Serienpremiere in den USA mehr Zuschauer hatte als das Netflix-Format „Wednesday“. Die Serie rund um die Tochter der Addams Family konnte im Laufe der Zeit sogar den „Game of Thrones“-Ableger „House of the Dragon“ in Sachen Views in die Schranken weisen.

Ein wohl alles andere als gewohnter Zustand für eine HBO-Produktion mit so einem großen Namen

Hierzulande kann „House of the Dragon“ übrigens über den Streaming-Dienst WOW abgerufen werden. Der Bericht nennt aber nicht nur den Erfolg der Serie, sondern liefert auch einen Grund dafür: Demnach sei „Wednesday“ vor allem bei Vertretern der Generation Z, also allen zwischen 1995 und 2010 Geborenen, besonders beliebt. Dank dieser jungen Menschen konnte sich das Format der Aufmerksamkeit in den sozialen Medien sicher sein, bis es viral ging und weitere Zuschauer anzog. Die Serie war im Netz in aller Munde.

Über Wochen konnten so die Zuschauerzahlen immer weiter gesteigert werden. Zum Beispiel durch das unendliche Teilen der mittlerweile berühmten Tanzszene von Hauptdarstellerin Jenna Ortega. Unzählige Menschen sahen nicht nur diese, viele stellten die Tanzsequenz kurzerhand auf dem Portal TikTok oder bei anderen Kurzvideoanbietern zudem nach. Laut dem Bericht von „Samba TV“ wurde „House of the Dragon“ ebenfalls vor allem von vielen jungen Zuschauern der Generation Z gesehen.

Weitere Erfolgsserien des Jahres 2022:

Das Serienkillerformat „Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ mit Evan Peters, ebenfalls von Netflix, sowie die Miniserie „The Watcher“. Beide Serien hatten – man ahnt es – besonders hohe Einschaltquoten bei den jungen Zuschauern. Aber auch bei den über 25-Jährigen konnten die vier genannten Formate punkten. Ähnliches gilt für das Erreichen bestimmter Zuschauergruppen in den USA:

„Wednesday“, „Dahmer – Monster“ und „The Watcher“ waren beispielsweise bei den schwarzen Zuschauern des Landes der Renner. Ebenso konnten die ersten beiden der drei genannten Serien bei Menschen mit hispanischem/lateinamerikanischem Hintergrund punkten. Der „Chip“-Artikel kommt zu dem Schluss, dass neben der Jugend eines Publikums auch dessen Vielfalt für den Erfolg einer Serie immer wichtiger werde.

