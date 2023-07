Beliebte Formate müssen Platz machen: RTL zeigt Spiele von Bayern München – Am vergangenen Donnerstag kündigte man beim Sender RTL Änderungen für das Sommerprogramm an. Im Zuge dessen teilte RTL mit, dass man Spiele des FC Bayern München ausstrahlen möchte. So heißt es seitens des Senders: „RTL überträgt im Juli und August drei hochkarätige Testspiele des FC Bayern München live und exklusiv im Free-TV.“ Ungewöhnlich daran ist laut einem Medienbericht überdies der Zeitpunkt.

Bei „Watson“ nimmt man an, dass sich RTL gute Quoten von den Sportereignissen erhofft, da die Spiele zu ungewöhnlichen Zeitpunkten ausgestrahlt werden sollen. Zudem schafft der Sender im Tagesprogramm weiträumigen Platz, die Bayern-Spiele sind demnach „internationaler Spitzenfußball am Nachmittag“. Offenbar müssen für die Pläne um die Liveübertragungen der Testspiele des Rekordmeisters gar beliebte Sendungen den nötigen Platz schaffen.

RTL-Führung kommentierte

So sagte die Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+, Inga Leschek: „Der FC Bayern München zählt zu den erfolgreichsten Vereinsmannschaften überhaupt und begeistert Millionen Fans weltweit. Wir freuen uns sehr, der Saison-Vorbereitung unseres deutschen Rekordmeisters mit Testspielen auf Champions-League-Niveau die größtmögliche Bühne im Free-TV zu bieten.“

Die Saisonvorbereitung des FC Bayern München wird dabei nicht mit Unbekannten getroffen. Der Verein backt auch in dieser Hinsicht keine kleinen Brötchen: Thomas Tuchel lasse bei seinem Einstand als Bayern-Trainer die Auswahl gegen die „Crème de la Crème der europäischen Fußballelite“ antreten, wie der Sender es umreißt. Drei Spiele, für die RTL bei der Programmplanung einen bislang unerprobten Weg gehen wird.

Konkret davon betroffen:

Drei Sendetermine, beginnend mit Mittwoch, dem 26. Juli. Dann tritt der FC Bayern in Tokio bei der „Audi Summer Tour“ gegen den amtierenden Champions-League-Primus Manchester City an. Ein Spiel von hohem Bedeutungscharakter, waren es doch Manchester City, welche den Rekordmeister in seine Schranken wiesen. Auf diesen Sendeplatz liefert normalerweise bei RTL eine sichere Bank: „Punkt 12“. 180 Minuten dauert eine Folge des Formats üblicherweise.

Laut „Watson“ ist bislang nicht klar, ob die von dem Spiel verdrängte Folge komplett gestrichen oder nur auf einen späteren oder früheren Zeitpunkt verlegt wird. Angesichts des Namens könnte so ein Schritt Verwirrung bedeuten. Das nächste Spiel findet am 2. August statt, ebenfalls ein Mittwoch. Dieses Mal geht es in Singapur auf den Rasen und es wird ein Trainerduell der Deutschen: Thomas Tuchel und seine Bayern gegen den FC Liverpool unter Jürgen Klopp. Los geht es um 13:25 Uhr, der Anstoß soll um 13:30 Uhr erfolgen.

Testspiel Nummer 3, bevor die Bundesligasaison startet:

Am Montag, den 7. August ab 16:55 Uhr treffen die Münchner auf den AS Monaco. Der achtfache französische Meister unter Trainer Adi Hütter dürfte ebenfalls eine packende Partie versprechen. Packend genug, dass man seitens RTL „Explosiv – das Magazin“ und „Unter uns“ entweder komplett streichen oder zumindest verschieben könnte. Man darf gespannt sein, wie der Sender letztlich entscheidet.

Drei Testspiele des @FCBayern werden auch im Free-TV bei @RTL_com laufen. Das wirbelt das Programm an diesen Tagen entsprechend durcheinander. Eine Übersicht. https://t.co/agcUtBfnb4pic.twitter.com/HjjielK9nQ — Medienmagazin DWDL (@DWDL) July 13, 2023

Quelle: watson.de