Bei Amazon Prime Video: Kult-Action-Reihe mit Sylvester Stallone – Da geht unbestritten jedem Fan des 80er-Action-Kinos das Herz auf – Sylvester Stallone als John J. (James) Rambo. Neben Rocky Balboa ist Rambo ohne Frage eine der Paraderollen Stallones. Gerade die ersten drei Filme – Rambo I bis III, die zwischen 1982 und 1988 veröffentlicht wurden, stehen bei den Fans ganz hoch im Kurs.

Die „Rambo“-Filme sind diese besonderen Streifen, die man sich hundertfach anschauen kann und immer wieder so begeistert ist wie beim allerersten Mal. Es sind diese losgelösten Actioner mit Sylvester Stallone, der mehr Testosteron und Adrenalin ausschüttet als eine Herde wild gewordener Bullen. Vor allem ist Stallone die Rolle des John Rambo mit rotem Stirnband, Armee-Überlebensmesser und unbändigem Kampfeswillen einfach auf den Leib geschneidert.

Ein-Mann-Armee mit hohem Kill Count

Wer die Kultstreifen nicht besitzt, hat die Möglichkeit alle fünf „Rambo“-Filme ab kommenden Montag, den 31. Juli 2023 im Stream zu sehen: Bei Amazon Prime Video, wo dann „Rambo“, „Rambo II – Der Auftrag“, „Rambo III“ als auch die beiden letzten Streifen „John Rambo“ sowie „Rambo: Last Blood“ auf Abruf bereitstehen.

Freut euch also auf geballte Action mit der Ein-Mann-Armee, die kaum verwunderlich auch einen immensen Kill Count auf ihrer Seite weiß. Dabei starb im ersten Film nur eine Person. Das änderte sich aber schnell in den darauffolgenden „Rambo“-Streifen. Laut „ScreenRant“ segneten im zweiten Teil bereits 75 Menschen das Zeitliche. Im dritten Film waren es dann schon 115 Opfer. Das war alles aber noch wesentlich steigerbar.

In „John Rambo“ gab es dann den höchsten Kill Count mit satten 254 Opfern, wobei man zuletzt dann nur noch auf 46 Leute in „Rambo: Last Blood“ kam. In all den „Rambo“-Filmen kamen durch Rambo selbst oder dessen Aktionen 550 Menschen unter die Erde.

