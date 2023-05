Beetlejuice 2: Fortsetzung zur Kult-Geisterkomödie kommt – Wer kennt sie nicht, „Beetlejuice“, diese kultige Horror-Komödie aus dem Jahre 1988. Tim Burtons Kultfilm, auch bekannt unter dem alternativen deutschen Titel „Lottergeist Beetlejuice“, ist einer dieser unvergessenen Klassiker der 80er. Wie zuvor im epischen „Batman“ holte Burton hier Michael Keaton ins Boot, der die Hauptrolle an der Seite von Stars wie Alec Baldwin oder Winona Ryder übernahm.

Nun, ganze 35 Jahre später, soll es endlich zu einer Fortsetzung des Geisterspaßes kommen, die eigentlich schon für damals direkt nach dem ersten Teil geplant war. Aber gut Ding will eben Weile haben. Laut „ComicBook.com“ bestätigte Warner Bros. das Sequel nun offiziell auf der diesjährigen CinemaCon. Doch nicht nur diese Tatsache dürfte Fans aufjubeln lassen: So wird der Original-Cast von damals in „Beetlejuice 2“ zurückkehren.

Rückkehr von Tim Burton und den Originalstars

Angekündigt wurde die Fortsetzung schon im letzten Jahr von Brad Pitts Produktionsfirma Plan B, offiziell bestätigt aber nie. Das hat sich nun also erledigt und so wird Tim Burton wie schon beim ersten Teil auch für die Fortsetzung „Beetlejuice 2“ auf den Regiestuhl zurückkehren. Mit Burton und den Originalstars Michael Keaton, Winona Ryder und Catherine O’Hara sind zumindest schon mal starke Grundsteine für die Fortsetzung gelegt.

Doch neben den Rückkehrern könnte zum Cast auch ein Neuzugang hinzustoßen, der seit Monaten weltweit für Furore sorgt. Und das ist der Netflix-Star der Serie „Wednesday“: Jenna Ortega. So gab die Wednesday-Darstellerin bereits bekannt, dass sie gerne in „Beetlejuice 2“ eine Rolle übernehmen würde. Sollte es tatsächlich Leserinnen und Leser geben, die „Beetlejuice“ noch nie gesehen haben, nachfolgend ein paar Worte, worum es in dieser Kult-Horror-Komödie geht:

Das ist „Beetlejuice“

Das Leben nach dem Tode beschert Adam und Barbara eine böse Überraschung. Statt im Himmel landet das Ehepaar in der Dachkammer seines Hauses. Dort müssen die beiden mit ansehen, wie die verdrehte New Yorker Familie Deetz als neuer Eigentümer ihr Heim auf den Kopf stellt. Nachdem eigene Versuche, die ungeliebten Hausgenossen per Geisterspuk zu vertreiben, nicht fruchten, ruft das Paar den Lottergeist Beetlejuice, der mit seiner aggressiv-lüsternen Art selbst die Jung-Geister verschreckt.

Diese düster-bunte Horrorkomödie kann dabei mit für damalige Verhältnisse coolen Effekten punkten, bitterbösem schwarzem Humor und einer tollen Atmosphäre. Dazu diese unterhaltsame Story sowie der starke Cast – und fertig ist der große Geisterspaß und ein ewiger Klassiker!

Quelle: kino.de