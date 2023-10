„Bed Rest“ – Film-Kritik – Film-Fans, die auf der Suche nach einer Mischung aus Spannung, Horror und emotionaler Tiefe sind, werden nun mit „Bed Rest“ fündig. Die Produktion, die aus der Feder der Macher von „Scream“ stammt, wartet mit einer intensiven Mischung aus psychologischen und paranormalen Elementen auf. Melissa Barrera, die als vielversprechendes Talent gilt, brilliert hierbei in ihrer Rolle als Julie.

Julie ist eine werdende Mutter, die wegen strenger Bettruhe ihr neues Heim kaum verlassen kann und dadurch in einen Strudel mysteriöser Ereignisse gerät. Julie und ihr Ehemann Daniel freuen sich über die bevorstehende Geburt ihres Kindes. Doch die Freude wird getrübt, als Julie die Anweisung erhält, das Bett nicht mehr zu verlassen. In dieser Einsamkeit beginnt sie, merkwürdige Dinge in ihrem neuen Heim wahrzunehmen.

Gelungener Mix aus psychologischem Drama und atmosphärisch beklemmendem Horror

Dinge, die von ihrer Umgebung skeptisch betrachtet werden. An der Schnittstelle zwischen Julies fragiler psychischer Verfassung und echten übernatürlichen Phänomenen entfaltet sich die fortan die Story. Sie setzt sich auf eigene Faust auf die Spur der mysteriösen Vorkommnisse, da ihr weder ihr Mann noch ihre Hebamme glauben. In „Bed Rest“ liefert Melissa Barrera, bekannt aus „Scream VI“ sowie der Serie „Keep Breathing“, eine authentische und packende Performance ab.

Sie vermittelt glaubhaft die Gefühle von Angst, Trauer und Unsicherheit, die ihre Figur Julie durchlebt. Auch Drehbuchautorin und Regisseurin Lori Evans Taylor überzeugt mit ihrem Regiedebüt, das den Horror auf leisen Sohlen auf einen loslässt. Im Vergleich zu anderen Horrorfilmen ist „Bed Rest“ nicht nur eine einfache Geistergeschichte.

Der Film schafft es nämlich auch, tiefe emotionale Themen darzustellen. In diesem Kontext verkörpert der Psycho-Horror einen erfrischenden Grad an Tiefgang, der ihn aus der Masse hervorhebt. Alles in allem ist „Bed Rest“ ein gelungener Mix aus psychologischem Drama und atmosphärisch beklemmendem Horror, der unter die Haut geht und zum Nachdenken anregt. Allerdings muss einem klar sein, dass der Horror hier durch die Hintertür kommt und nicht mit dem Dampfhammer produziert wird.

Bed Rest (LEONINE) – VÖ: 06. Okt. 23