Becky: Trailer zum Home-Invasion-Thriller mit Kevin James – Jetzt wird es interessant! Wir alle kennen und lieben Kevin James für seine klamaukigen Rollen wie in der Kult-Sitcom „King of Queens“ oder diversen Komödien wie „Der Kaufhaus Cop“ oder „Kindsköpfe“. Da ist schwer, sich vorzustellen, dass Kevin James mal aus diesem Genre ausbricht.

Das hat er aber nun getan, so zu sehen im Home-Invasion-Thriller „Becky“, in dem James wahrhaftig in die Haut eines Psychopathen schlüpft. Ja, richtig gelesen! Glaubt ihr nicht? Dann schaut euch den ersten deutschen Trailer zu „Becky“ an, der nun veröffentlicht wurde. Es ist eine wahre Überraschung, und zugleich eine äußerst spannende Sache, die Kult-Ulknudel mal in einer ernsten Rolle zu sehen, wo James auch noch den Bösewicht spielt.

In Film geht es um die 13-jährige Becky. Nach dem Tod ihrer Mutter ist die Kleine allerdings alles andere als pflegeleicht und macht einen auf Rebellin. Da kommt ihrem Vater Jeff die Idee, mit seiner Tochter einen Wochenendausflug zu machen. Ihr Ziel ist ein Haus am See, wo die beiden nicht nur wieder zueinanderfinden, sondern auch mal die Seele baumeln lassen können. Leider wird daraus nichts, als eine Gruppe ausgebrochener Sträflinge, angeführt von Neonazi Dominick, ins Haus eindringt.

Die eben ausgebrochenen Kriminellen sind auf der Suche nach einem geheimnisvollen Schlüssel, der sich allerdings in Beckys Obhut befindet – und die denkt nicht im Traum daran, ihn kampflos zu übergeben. Okay, wie ihr lest, haben wir es hier mit einem Stilmix zu tun, einem Home-Invasion-Thriller, der irgendwie auch ein Coming-of-Age-Film ist und zugleich an einen „Kevin allein zu Haus“ erinnert.

Eine interessante Mischung, die auch zumindest nach den Szenen im Trailer für reichlich Unterhaltung sorgen kann. Das eben mit Kevin James als Bösewicht – sowie mit Lulu Wilson, bekannt aus „Spuk in Hill House“ sowie „Annabelle 2“.

Allzu lange braucht ihr auch nicht mehr auf „Becky“ zu warten, denn der Film erscheint in Deutschland bereits am 30. Oktober 2020 auf DVD und Blu-ray.