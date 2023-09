Beckham: Trailer zur vierteiligen Netflix- Doku-Serie – Das Erscheinen des Trailers zur vierteiligen Dokumentation „Beckham“ auf Netflix hat hohe Wellen geschlagen. Diese Serie nimmt einen mit auf eine Reise durch das Leben von David Beckham, einem der ikonischsten Fußballer der Geschichte. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf seiner Karriere, sondern auch auf seinem Privatleben und seinen Anfängen.

Die Dokumentation verspricht, bisher unbekanntes Material und exklusive Interviews zu liefern, um ein ganzheitliches Bild von Beckhams Leben zu zeichnen. Die Serie will das Mysterium David Beckham lüften. Beckham selbst ermöglicht in den einstündigen Episoden der Serie einen tiefgründigen Blick in seine Vergangenheit, seine Karriere und sein Familienleben. Der Fokus liegt auch auf seinen bescheidenen Ursprüngen im Osten Londons.

Ein globales Phänomen im Fußball

Hier wurde der Grundstein für seinen unermüdlichen Ehrgeiz und seine bemerkenswerte Entschlossenheit gelegt, die ihn zu einem globalen Phänomen im Fußball gemacht haben. Dabei bietet die Serie eine Mischung aus Archivmaterial und exklusiven Interviews, nicht nur mit Beckham selbst, sondern auch mit seiner Familie, seinen Freunden und Schlüsselpersonen, die ihn sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon begleitet haben.

Für die Umsetzung der Dokumentation wurden namhafte Filmemacher verpflichtet. Oscar-Gewinner Fisher Stevens, bekannt für Werke wie „Palmer“ und „And We Go Green“, sowie der mit Oscar und Emmy ausgezeichnete Produzent John Battsek, der unter anderem für „Ein Tag im September“ und „Searching for Sugar Man“ verantwortlich ist, erhielten beispiellosen Zugang zu David Beckham und seiner Familie.

Intimes Porträt Beckhams

Die Serie verspricht daher, nicht nur ein intimes Porträt Beckhams, sondern auch eine umfassende Darstellung der modernen Sport- und Promi-Kultur zu sein. Die Doku-Serie startet am 4. Oktober2023 auf Netflix, die einen tiefen Einblick in das faszinierende Leben dieses außergewöhnlichen Sportlers und Menschen verspricht. Ob als weltberühmter Fußballer, Ehemann der ehemaligen Spice-Girls-Sängerin Victoria oder als Modeikone – David Beckham hat viele Facetten, die in dieser vierteiligen Dokumentation ausführlich beleuchtet werden.