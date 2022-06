Beavis and Butt-Head Do the Universe

Beavis and Butt-Head Do the Universe: Trailer zum großen Comeback des Kult-Duos – Kids der 90er werden sich noch mit Freude an das illustre Duo Beavis and Butt-Head erinnern, das auf dem Musiksender MTV für reichlich Lacher sorgte. Schließlich waren die beiden dauerpubertierenden Metal-Fans in den 90er Jahren nicht nur Teil der Popkultur, sondern stellten die bis dato gültigen TV-Standards gehörig auf den Kopf.

Gefeiert wurden die beiden Metaller dabei nicht nur von den Fans, sondern auch von Kritikern. Dies vor allem deshalb, weil sie mit herrlich satirischen, vernichtenden Kommentaren zur Gesellschaft kein Blatt vor den Mund nahmen. Dadurch avancierten sie zum Kult, der nun ein großes Comeback feiern wird.

Vorsicht vor Schwarzen Löchern

Denn mit „Beavis and Butt-Head Do the Universe“ gibt es das Kult-Duo bald noch mal in Spielfilmlänge zu sehen. Was euch dabei erwartet, könnt ihr jetzt im Trailer sehen. Beworben wird „Beavis and Butt-Head Do the Universe“ mit einem kräftigen Augenzwinkern als „vielleicht dümmster Weltraumfilm aller Zeiten“. In diesem werden Beavis und Butt-Head von einem Richter im Jahre 1998 zu einem Space Camp verurteilt.

Sie beginnen ihre Reise mit dem Space Shuttle, was, wie sollte es auch anders sein, katastrophalen Folgen hat. Denn sie fliegen dabei durch ein schwarzes Loch und landen in unserer Zeit. Dort missbrauchen sie nicht nur allerlei Dinge der Neuzeit wie iPhones, sondern werden obendrein vom Deep State gejagt.

Auch eine neue Staffel der Serie geplant

Für alle Fans dürfte „Beavis and Butt-Head Do the Universe” sicherlich abermals für großen Spaß sorgen. Zu sehen ist das Comeback des kultigen Metal-Duos im Juli 2022 beim Streamingportal Paramount+, auf dem auch mehr als 200 neu gemasterte Episoden der „Beavis and Butt-Head“-Kultshow zu sehen sind. Neben dem neuen Film ist übrigens auch eine brandneue Staffel der Serie geplant!

Quelle: mtv.de