Beavis and Butt-Head: Das 90er Kult-Duo kehrt ins Fernsehen zurück – In den 90er Jahren wurden viele bis dato gültigen TV-Standards gehörig auf den Kopf gestellt. Insbesondere das Medium des Trickfilmes reifte mit dem Alter des Publikums. Wer sich in den 80er Jahren begeistert kinderfreundliche Sendungen wie „He-Man“, „Duck Tales“ oder die „Gummibärenbande“ reingezogen hatte, blieb in den 90ern bei „Beavis ans Butt-Head“ hängen.

Die Sendung um die beiden dauerpubertierenden Metal-Fans avancierte auf dem Musiksender MTV schnell zum Kult und wurde von Kritikern für ihren satirischen, vernichtenden Kommentar zur Gesellschaft hochgelobt. Nicht schlecht für zwei Chaoten, die eigentlich nur auf der Couch sitzend ihre Meinung zu Musikvideos kundtun, Nachos essen und dabei sich und andere dümmlich kichernd beleidigen.

Schöpfer der Serie, die von 1993 bis 1997 ausgestrahlt wurde, ist der Zeichentrickfilmer und Regisseur Mike Judge, dem „Beavis and Butt-Head“ zum internationalen Durchbruch als Comedy-Autor und Produzent verhalf. Es folgten ein Kinofilm und eine weitere Staffel im Jahr 2011. Doch das sollte noch nicht das Ende des Kult-Duos sein.

Judges Meinung nach sei aktuell nämlich genau die richtige Zeit, um wieder zu verblöden, weshalb er „Beavis and Butt-Head“ auferstehen lassen will.

Wie der „Hollywood Reporter“ berichtet, soll der US-Sender Comedy Central zwei neue Staffeln der Trickserie bestellt haben. Zudem seien Ableger und Spezialsendungen geplant. Mike Judge fungiert dabei als Drehbuch-Autor und Produzent und wird den zwei Knalltüten abermals seine Stimme leihen.

Laut dem Branchenblatt sollen die neuen Folgen sowohl jene Zuschauergruppe ansprechen, welche „Beavis and Butt-Head“ bereits von damals kennen, als auch eine neue Zielgruppe erreichen, die nicht das Glück hatte, in den 90ern ferngesehen zu haben.

Der Präsident des Senders CBS, zu dem Comedy Central zählt, erklärte gegenüber dem "Hollywood Reporter":

"Beavis und Butt-Head waren die Stimmen einer Generation. Wir können kaum abwarten, ihnen dabei zuzusehen, wie sie sich nun durch eine Welt navigieren, die Lichtjahre von ihrer eigenen entfernt ist."

