Baywatch: Neuauflage der Kult-Serie soll kommen – Sie war eine der weltweit erfolgreichsten US-Serien aller Zeiten: „Baywatch“, das Hit-Format der 90er mit den unvergessenen Rettungsschwimmern von Malibu. Eine dieser ikonischen US-Actionserien mit keinem Geringeren als David „The Hoff“ Hasselhoff und jeder Menge Damen in ihren engen roten Badeanzügen. „Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu“ wurde hierzulande das erste Mal am 31.08.1990 ausgestrahlt, damals auf dem Sender Das Erste.

Insgesamt kam die Serie auf 243 Episoden in elf Staffeln. Während die Original-Serie immer noch gerne im TV wiederholt wird, gab es 2017 dann sogar eine Kino-Verfilmung der Kultserie. Doch die starbesetzte Filmkomödie von Regisseur Seth Gordon mit unter anderen Dwayne Johnson, Zac Efron und Alexandra Daddario war gar kein Erfolg, sodass man auch die Pläne für „Baywatch 2“ direkt wieder einstampfte.

Serien-Reboot in der Entwicklung

Doch nun könnte ein großes Serien-Comeback von „Baywatch“ Wirklichkeit werden. So soll laut „Deadline“ bereits ein Serien-Reboot in der Entwicklung sein. Nach deren Informationen soll das Medienunternehmen Fremantle an einer neuen „Baywatch“-Serie arbeiten. Derzeit sei das Unternehmen dabei, einen passenden Sender oder Streaming-Dienst zu finden, wo das Rebboot dann an den Start gehen soll. Offiziell bestätigt wurde dies allerdings noch nicht.

Ebenso wenig wie die Frage, wer für die neue „Baywatch“-Serie die Regie übernehmen würde. Bereits seit dem Jahr 2018 beschäftigt sich der Manager Bob McCourt von Fremantle mit einem „Baywatch“-Reboot. Doch durch den großen Kino-Flop begrub er dann die Idee schnell wieder. Doch nun schaut alles danach aus, dass eine Neuauflage der Kultserie realisiert werden wird. Auch wenn dies natürlich eine gewagte Sache ist.

Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu

Schließlich wären die Erwartungen an die Serie gigantisch und die Fallhöhe daher auch groß. Schließlich prägten die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer um Pamela Anderson, David Hasselhoff, Brandon Call, Erika Eleniak, Alexandra Paul, Nicole Eggert, Carmen Electra oder Yasmine Bleeth mehr als ein Jahrzehnt die Serienlandschaft. Blicken wir am Ende noch mal auf das zurück, was storytechnisch Millionen von Fans all die Jahre begeisterte.

Im Mittelpunkt steht Mitch Buchannon, seines Zeichens Leiter einer Rettungsschwimmereinheit am Strand von Malibu. Gemeinsam mit seinen Kollegen wacht er über die Sicherheit seines Strandabschnitts und eilt zur Hilfe, wenn unbedarfte Badegäste in Bedrängnis geraten. Aufgrund seines etwas problematischen Privatlebens führt er einen Dauersorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau, die den gemeinsamen Sohn Hobie schließlich doch bei seinem Vater wohnen lässt.

Der Zusammenhalt des Baywatch-Teams und der freundschaftliche Umgang miteinander führen dazu, dass auch abseits des Malibu Beach nur selten Ruhe einkehrt.

Quelle: filmstarts.de