Baywatch: Kult-Serie bekommt ein Reboot – Lange ist es her und doch ist sie heute noch so präsent und beliebt wie damals. Die Rede ist von einer der weltweit erfolgreichsten US-Serien aller Zeiten, nämlich „Baywatch“. Es ist eine dieser Megaerfolge im Serienjahrzehnt der 90er mit den ikonischen Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmern von Malibu in ihren knallroten Badeanzügen- und Hosen.

Mittendrin in dieser ikonischen US-Actionserie stand natürlich kein Geringerer als „Knight Rider“-Legende David „The Hoff“ Hasselhoff. „Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu“ wurde in Deutschland das erste Mal am 31.08.1990 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt. Insgesamt kam die Kult-Serie auf 243 Episoden in elf Staffeln. Etliche Jahre später gab es dann sogar 2017 eine Kino-Verfilmung der Kultserie.

Im Kino gefloppt und dennoch Lust auf ein Reboot

Diese starbesetzte Filmkomödie von Regisseur Seth Gordon mit unter anderen Dwayne Johnson, Zac Efron und Alexandra Daddario enttäuschte allerdings maßlos und landete in der Filmflop-Kiste. Ein anfangs noch geplanter zweiter Teil wurde deswegen auch recht schnell wieder beerdigt. Dafür wird es ein großes Serien-Comeback von „Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu“ geben.

So will das Medienunternehmen Fremantle, das übrigens eine Tochterfirma der RTL Group ist, die Kult-Serie mit einem Reboot wieder aufleben lassen. Aktuell sucht Fremantle nach einem passenden Sender oder Streaming-Dienst für die Neuauflage von „Baywatch“. Bereits im Jahre 2018 wuchs beim Medienunternehmen die Lust an einem Reboot, nachdem man die Originalserie in einem 4K-Remaster überarbeitete und dabei die rund alten 300 Songs durch moderne Nummern ersetzte.

Fallhöhe einer Neuauflage hoch

Fremantles Hoffnung war hierbei, dass man damit Interessenten für eine Ausstrahlung der Serie anlocken könnte. Nach mittlerweile fünf Jahren ist man einige Schritte weiter und arbeitet konkret an einer Frischzellenkur der 90er Kult-Serie. Es bleibt also extrem spannend, wie das geplante Reboot ausschauen wird.

Die Fallhöhe ist dabei natürlich immens. Zu ikonisch strahlen die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer der Originalserie um Pamela Anderson, David Hasselhoff, Brandon Call, Erika Eleniak, Alexandra Paul, Nicole Eggert, Carmen Electra oder Yasmine Bleeth auch mehr als ein Jahrzehnt später noch.

Quelle: filmfutter.com