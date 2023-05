Bauer sucht Frau: Teilnehmerin Lisa spürt Zuschauer-Wut – „Bauer sucht Frau International“ läuft und bringt einmal mehr Landmänner aus aller Welt mit ihrer großen Liebe zusammen. Einer dieser Landwirte ist ein Winzer namens Ezequiel. Der Traubenbauer aus Argentinien bemerkte in seinen Zuschriften die 31-jährige Lisa Klemp, deren feuerrotes Haar ihn sofort ansprach. Gemeinsam mit Sybille aus Bayern wurde Klemp von Ezequiel für eine Woche auf seinen Hof eingeladen. Doch Klemp polarisiert die Fans.

In den sozialen Medien sorgt sie laut einem Bericht von „Watson“ seit ihren Auftritten in der Kuppelshow für mitunter heftige Kommentare. Da die Kandidatin bereits TV-Vergangenheit mitbringt, schlagen ihr Wellen der Wut und alles andere als wohlwollende Kommentare entgegen, so der Bericht. In einer Instagram-Story hielt sie ihren Kritikern entgegen.

Doch wer ist Lisa Klemp?

Fans von Reality-TV-Formaten kennen die 31-Jährige aus der RTL-2-Sendung „Adam sucht Eva“, in der sie sich – wie andere Kandidaten in dem Format auch – auszog. Doch ihre Partnersuche in dem Format war dem Bericht zufolge wohl nicht von Erfolg gekrönt. Nun ging es eben weiter zu „Bauer sucht Frau International“. Dabei soll Klemp bereits für einige kuriose Momente in der Landmann-Kuppelshow gesorgt haben. Etwa durch die Tatsache, dass sie angetan mit High Heels auf Ezequiels Hof eintraf.

Doch die Landarbeit wollte sie naturgemäß nicht in Stilettos erledigen – kam dabei aber mit Schlappen inklusive Puscheln arbeitstechnisch zur Sache. Als Geschenke für den Winzer hatte sie unter anderem eine Augencreme sowie Tütensuppe dabei. Auch redet sie nicht lange um den heißen Brei herum – nachdem man ihr ihr Zimmer auf dem Hof zeigte, kommentierte sie frech: „Vielleicht kommt dann ja Ezequiel mal eine Nacht zu mir und kuschelt. Das ist dann ja auch wieder ein Pluspunkt mehr für mich.“

Die Rothaarige polarisiert – und das Publikum von „Bauer sucht Frau International“ lässt sie dies in den sozialen Medien spüren. Etliche erboste und vor Kritik triefende Kommentare zu der Kandidatin machen im Netz die Runde. Da sie bereits in einem Reality-TV-Format war, unterstellen ihr etwa manche, sie sei nur auf der Suche nach einem Weg zurück ins Fernsehen und zu einem gewissen Ruhm, interessiere sich gar nicht für Winzer Ezequiel. Auch wird sie für ihre Haare und ihr Aussehen heftig attackiert.

Offenkundig so sehr, dass Lisa Klemp nun ihre Kommentare bei Instagram deaktiviert hat – sie teilte eine Story, in der einige der jüngsten heftigen Reaktionen auf ihre Teilnahme an „Bauer sucht Frau International“ zu sehen waren. Zugleich bittet sie die Zuschauer: „Lasst mich doch mein Leben leben.“ Ein Aufruf, der doppelte Bedeutung hat – denn Lisa Klemp war an Krebs erkrankt und kommentiert entsprechend: „Seid lebensfroh, seid einfach glücklich und habt ein reines Herz. Jeder kann was aus sich machen!“

Quelle: watson.de