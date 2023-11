Bauer sucht Frau 2023: Alle Sendetermine, Kandidaten und Infos – In dieser Woche ist es soweit, wenn die beliebte Datingshow „Bauer sucht Frau“ die Zuschauer wieder mit auf eine spannende Reise in die Welt des Landlebens und der Romantik nimmt. In der 19. Staffel, abermals moderiert von Inka Bause, erleben wir eine interessante Wendung: Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung sind drei weibliche Landwirtinnen dabei.

Die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ wird ab dem 20. November 2023 jeden Montag um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Fans können aber schon jetzt die erste Folge auf RTL+ streamen. Die zweite Folge folgt schnell am 21. November zur gleichen Zeit und ist ebenfalls im Stream verfügbar. Die darauffolgenden Episoden halten indes das wöchentliche Muster bei.

15 Landwirtinnen und Landwirte

Auch in der 19. Staffel von „Bauer sucht Frau“ folgt man einmal mehr einem einfachen, aber unterhaltsamen Konzept. In der Show suchen 15 Landwirtinnen und Landwirte nach der großen Liebe. Nach einem ersten Kennenlernen bei einem Scheunenfest lädt jeder Landwirt zwei Auserwählte zu sich auf den Hof ein. Die darauf folgende Woche gibt den Paaren dann die Gelegenheit, die Tauglichkeit ihrer Beziehung im ländlichen Alltag zu testen.

Die Kandidatenliste von „Bauer sucht Frau“ 2023 ist vielfältig und spannend. Neben drei Frauen – einer Pferdehalterin, einer Pferdewirtin und einer Geflügelbäuerin – sind verschiedene andere landwirtschaftlich tätige Personen dabei. Zu den Teilnehmern gehören unter anderem ein Milchbauer, ein Öko-Bauer, ein Viehwirt und ein Ackerbauer.

Das sind alle 15 Kandidaten von „Bauer sucht Frau“ 2023:

Pferdehalterin Alexandra

Milchbauer André

Pferdewirtin Carolin

Öko-Bauer Christoph

Viehwirt Daniel

Hobbypferdebauer Dietrich-Max-Helmut

Schafzüchter Hannes

Pferdewirt Hans

Rinderzüchter Henrik

Milchbauer Patrick

Ackerbauer Philipp

Nebenerwerbs-Bauer Siegfried

Geflügelbäuerin Stefanie

Metzger Steffen

Ackerbauer Stephan

Alle TV-Sendetermine der 19. Staffel von „Bauer sucht Frau“ 2023

Folge 1: Montag, den 20. November 2023 – 20.15 Uhr

Folge 2: Dienstag, den 21. November 2023 – 20.15 Uhr

Folge 3: Montag, den 27. November 2023 – 20.15 Uhr

Folge 4: Dienstag, den 28. November 2023 – 20.15 Uhr

Folge 5: Montag, den 4. Dezember 2023 – 20.15 Uhr

Folge 6: Dienstag, den 5. Dezember 2023 – 20.15 Uhr

Folge 7: Montag, den 11. Dezember 2023 – 20.15 Uhr

Folge 8: Dienstag, den 12. Dezember 2023 – 20.15 Uhr

Folge 9: Montag, den 18. Dezember 2023 – 20.15 Uhr

Folge 10: Dienstag, den 19. Dezember – 20.15 Uhr

