Es gibt tolle News für alle Batman-Fans und Kino-Freunde. Denn CinemaxX bringt deutschlandweit Christopher Nolans weltweit gefeierte Batman-Trilogie zurück ins Kino. Somit können alle Fans noch mal die filmischen Meisterwerke Nolans in bester Bild- und Ton-Qualität auf der großen Leinwand erleben.

Schließlich gehören „Batman Begins“, „The Dark Knight“ als auch „The Dark Knight Rises“ zu den besten Comicbuch-Adaptionen aller Zeiten. Unvergessen sind einfach Christian Bale als Batman und Heath Ledgers legendärer Auftritt als Joker. Ab dem 9.7.2020 zeigt CinemaxX Christopher Nolans Trilogie in den deutschen Kinos – an ausgewählten Terminen auch in der englischen Originalversion.

Da ist beste Kino-Unterhaltung garantiert! Schließlich erlebt man im Kino die komplette visuelle Wucht der Filme inklusive des bombastischen Kino-Sounds. Beginnend mit dem ersten Batman-Film der Trilogie – „Batman Begins“, mit dem Christopher Nolan einen wahren Siegeszug startete. Nolans Version der Fledermaus ist ganz klar die erwachsener, dramatischere und düstere Version im Vergleich zu sämtlichen filmischen Vorgängern.

Genau das gibt den Streifen aber diesen gewissen Touch, diese sehr dichte Atmosphäre sowie den Coolness-Faktor. Der erste Teil überzeugt mit der tollen Story, die den Weg des Bruce Wayne zeigt, von seinen Anfängen bis zur finalen zweiten Identität Batman. Ja und der zweite Teil toppt dann alles und zählt zum besten Teil der Trilogie.

In „The Dark Knight“ hat Nolan noch mal eine Schippe in puncto Story, Soundtrack und Spannung draufgelegt. Auch was die Düsternis sowie „Mad“-heit betrifft. Die ging vor allem vom Joker aus, der vom verstorbenen Heath Ledger so unvergesslich brillant gespielt wurde. Besser kann man den Joker nicht verkörpern.

Gerade deshalb gehört „The Dark Knight“ an die Spitze unter den Gotham-Streifen. Mit dem dritten Teil „The Dark Knight Rises“ fand Christopher Nolan schließlich einen gebührenden Abschluss, einer unvergessenen Trilogie.

Wer nun das kultige, epische Batman-Spektakel noch einmal im Kino erleben will, kann sich ab sofort Tickets für 4,99 Euro im Vorverkauf sichern. Alle Termine findet ihr unter www.cinemaxx.de.