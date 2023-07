„Bares für Rares“: Sture Kandidatin bringt sich um Tausende Euro – „Bares für Rares“ ist ein absolutes Kultformat und vielen Zuschauern weit über die Fangemeinde durch Netzclips und Medienberichte besonders interessanter oder kurioser Begebenheiten hinaus ein Begriff. Die ZDF-Trödelshow lässt den Teilnehmern die Wahl, ob sie auf die Angebote der Händler eingehen wollen – oder ob ihnen nicht genügt, was geboten wird. Doch dabei ist Flexibilität gefragt, wie eine Teilnehmerin erleben musste.

Am Nachmittag des 15. Juni strahlte ZDF eine Ausgabe aus, in der die Lehrerin Gudrun Rickhoff aus Wietmarschen im Studio bei „Bares für Rares“ zu Gast war. Wie „Der Westen“ berichtet, hatte die 71-Jährige eine luxuriöse und vor allem äußerst rare Uhr mit in das Format gebracht. Doch wäre alles so verlaufen, wie sich die Teilnehmerin des Formats das gedacht hat, würdet ihr wohl jetzt kaum diese Zeilen lesen.

Der Gegenstand der Teilnehmerin:

Eine Weltzeituhr des Genfer Hauses „Svend Andersen“. Die hinterließ ordentlich Eindruck bei ZDF-Expertin Wendela Horz und Kultmoderator Horst Lichter. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Insgesamt wurden nur 24 Exemplare dieser Uhr gefertigt. Noch dazu handelt es sich um eine Automatikuhr, was die Besonderheit dieses Stückes noch einmal hervorhebt, ebenso wie die Fassung des Ziffernblattes in 750er Gold.

Horz schätzte den reinen Materialwert des Stückes alleine auf 1400 Euro. Hinzu kommen das Fabrikat, das komplexe automatische Uhrwerk sowie eben der Faktor der Seltenheit. Insgesamt taxierte die ZDF-Expertin auf 3.500 Euro für Gudrun Rickhoffs „Svend Andersen“. Doch wie es in dem Format nun mal so ist, die Händler sind oftmals anderer Meinung: Der erste Gebotsstopp erfolgte bei 2.500 Euro.

Wolfgang Pauritsch ließ deutlich wissen:

„2.500 ist mein Preis.“ Teilnehmerin Gudrun Rickhoff antwortete ebenso unmissverständlich: „Nein“ und erteilte dem Gebot des Österreichers ihre Absage. Als der doch nachzog und auf 2.700 Euro aufstockte, folgte von Rickhoff wieder: „Nein.“ Das wiederum schien Händler Pauritsch der Einschätzung des Portals nach brüskiert zu haben. Er antwortete:

„Ja Madame, dann sage ich auch nein. Dann nehmen Sie die Uhr wieder mit nach Hause.“ Genau das tat Gudrun Rickhoff dann auch, sie nahm ihre kostbare Uhr mit zurück ins heimische Wietmarschen. Wolfgang Pauritsch fasste die Verhandlung so zusammen: „Es war ein klares Nein. Was soll man dazu sagen?“

