Bares für Rares: Aufregung wegen radioaktivem Fundstück – Wer fleißig die kultige Trödel-Show „Bares für Rares“ mit Horst Lichter beim Sender ZDF verfolgt, der wird schon so einige kuriose Fundstücke gesehen haben, die in der Sendung vorgestellt wurden. Doch das was eine Besucherin in der Sendung vom vergangenen Montag (17. Juli 2023) den Experten dort auf den Tisch gelegt hatte, war eine Premiere in der beliebten ZDF-Show.

Für die Expertin Wendela Horz sowie Gastgeber Horst Lichter hatten Carola und Konrad aus Wuppertal nämlich ein ganz besonderes Erbstück im Gepäck. Carola selbst hatte für das vorgelegte Schmuckset keine Verwendung und wollte gerne den Erlös in ihre Goldhochzeit stecken. Also weg mit dem alten Schmuck, der jedoch bei der Expertin Wendela Horz schon kurze Zeit später für ganz besonderes Interesse sorgte. Diese sprach nämlich von „grüner Magie“.

Radioaktives Leuchten

Wendela Horz: „Es ist ein ganz besonderes Grün, wie ich es hier noch nicht hatte. Es ist quasi ein Zauber-Grün.“ Die Expertin kommt zum Schluss dass der Schmuck aus den 1940er Jahren stammt, da „diese Steine und dieses Grün sehr angesagt“ waren zu dieser Zeit. Es handle sich dabei um sogenanntes Spinell, eine Diamanten-Art, die oft auch synthetisch hergestellt wird.

Der Clou bei diesem Stein ist, wenn man es im richtigen Licht betrachtet. Dazu dunkelte man das ZDF-Studio ab und verwendete Schwarzlicht. Wendela Horz in der Folge: „Dieser Spinell wurde mit Uran-Oxid gefärbt. Das ist radioaktiv und leuchtet bei Schwarzlicht extrem auf.“ Gesagt, getan und mit Staunen gesehen.

„Ist das Zeug gefährlich?“

Horst Lichter grätscht zwischen das imposante, radioaktive Schauspiel und fragt: „Ist das Zeug gefährlich?“ Die Antwort darauf gab die Expertin prompt, erklärte: „Es ist natürlich leicht radioaktiv. Bei den meisten bestrahlten Edelsteinen ist das in einem Bereich, der nicht gesundheitsschädlich ist. Ob man das dann tragen möchte, oder nicht, kann man natürlich für sich selbst entscheiden.“

Wer die Folge und auch alle weiteren Episoden von „Bares für Rares“ sehen möchte, kann dies in der ZDF-Mediathek tun, oder die Trödel-Show montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV verfolgen.

Quelle: derwesten.de