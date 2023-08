Barbie: Mega-Gage von Margot Robbie enthüllt – In diesem Jahr gab es einige Kino-Kandidaten, denen man im Vorfeld einen Megaerfolg versprach. Doch sicher nur die wenigsten konnten einen solchen im Bezug auf die Spielzeugsatire „Barbie“ von Greta Gerwig auch nur erahnen. Nach nicht einmal einem Monat seit Kinostart hat der Streifen rund 1,2 Milliarden US-Dollar eingespielt.a

Ein gigantischer Erfolg – und mittendrin Hauptdarstellerin Margot Robbie, die in diesem illustren Blockbuster in die titelgebende Rolle der Blondine schlüpft. An der Seite von Ryan Gosling in der Rolle des Ken. Nun wurde enthüllt, dass der „Barbie“-Erfolg auch überaus lukrativ für Margot Robbie ist. Denn das Branchen-Magazin „Variety“ weiß, welche Mega-Gage die Hollywood-Schauspielerin eingestrichen hat für ihr „Barbie“-Engagement.

Gage von „aktuell“ rund 50 Millionen US-Dollar

Diese soll so hoch sein, dass sich Robbie unter die bestbezahlten Stars hochkatapultiert hat. Laut „Variety“ soll ihre Gage bei rund 50 Millionen US-Dollar liegen. Eine gewaltige Summe, die sich zum einen aus ihrem Fixgehalt und zum anderen aus ihren Bonuszahlungen zusammensetzt, die gekoppelt an das Einspielergebnis sind. Margot Robbie dürfte das derzeitige Einspielergebnis ein übergroßes breites Lächeln auf die Lippen zaubern, da sie direkt daran beteiligt ist.

Durch die Gage von 50 Millionen US-Dollar, die sich ja immer noch weiter erhöhen kann, liegt sie aktuell laut „Business Insider“ auf Platz 15 der bestbezahlten Darstellerinnen und Darsteller. Damit zieht Robbie momentan gleichauf mit Stars wie Daniel Craig für „Knives Out“, Dwayne Johnson für „Red One“ sowie Leonardo DiCaprio für „Inception“. Auf Platz eins thront wenig verwunderlich weiterhin Tom Cruise, der für „Top Gun: Maverick“ satte 100 Millionen US-Dollar kassierte.

Quelle: moviepilot.de