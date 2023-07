„Barbie“ bricht 15 Jahre alten Rekord von "Batman: Dark Knight" – Entgegen aller Erwartungen ist die Verfilmung des Spielzeugs „Barbie“ wie ein pinker Stier durch die Kinocharts geprescht und zertrampelt unter den gestöckelschuhten Hufen aktuell einen Rekord nach dem anderen. Bereits am Startwochenende hatte der Streifen mit Margot Robbie in der Hauptrolle fast 340 Millionen Dollar eingespielt und knackte kurz darauf eine seit 15 Jahren bestehende Box-Office-Bestmarke.

Der Montag nach dem ersten „Barbie“-Kinowochenende spülte nämlich mal eben weitere 26,1 Millionen Dollar in die Kassen des federführenden Studios Warner Bros., wo man sich über den besten Wochenstart aller Zeiten freute.

Damit stieß „Barbie“ niemand geringeren als Batman in „The Dark Knight“ vom Thron, der mit 24,6 Millionen Dollar den diesbezüglich bisherigen Rekord hielt.

Christopher Nolan dürfte darüber aber wohl nicht allzu traurig sein, steht dessen neuer Film „Oppenheimer“ doch ebenfalls so hoch in der Gunst des Publikums, dass das Phänomen des aktuellen Kino-Höhenfluges inzwischen als „Barbenheimer“ betitelt wird. Zu erwarten war das nach den vielen Flops in diesem Jahr nun wirklich nicht.

Immerhin bescherte „Oppenheimer“ dem Filmstudio Universal am Montag immer noch beachtliche 12,6 Millionen Dollar.

„Variety“ https://variety.com/2023/film/box-office/box-office-barbie-oppenheimer-opening-weekend-shatter-records-1235677601/ zufolge haben beide Filme zusammengenommen inzwischen sogar den vierten Platz im Ranking der besten Box Office-Wochenenden aller Zeiten eingenommen.

Auch in Deutschland liegt „Barbie“ nach dem Startwochenende mit 621.560 verkauften Tickets vor „Oppenheimer“, den sich trotz Überlänge aber immerhin noch gut eine halbe Million Menschen ansahen.