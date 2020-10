Barbaren: Trailer zur blutigen Germanenschlacht – „Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder!“ Berühmte Worte, die Kaiser Augustus zugesprochen werden – nachdem sein Feldherr vom Cherusker Arminius in der Schlacht bei Kalkriese eine Schlappe erleiden sollte, die die Geschichtsschreibung bis heute beschäftigt. Ein faszinierendes Thema, das nun auch Serienmacher für sich entdeckt haben. „Barbaren“ heißt die neue Historienserie mit dicker Produktion aus Deutschland – hier ist der Trailer.

Das Thema fasziniert – und dank Erfolgsserien wie „Vikings“ oder „The Last Kingdom“ sind Frühgeschichte und Altertum als Sujet beliebt wie eh und je. Bei Netflix marschiert man mit der deutschen Produktion „Barbaren“ mit in diesem Heerwurm. Bald schon treffen dementsprechend Kurzschwerter und Speere auf Schildwälle, Intrigen auf Heldenmut und Leidenschaft auf militärisches Kalkül:

Im neunten Jahr nach Christi Geburt hat der römische Statthalter Varus in Nordgermanien Ärger am Hals. Dem Stamm der Cherusker langt es nämlich mit den Besatzern. Die „Barbaren“ planen, sich die Römer ein für alle Mal vom Halse zu schaffen. Doch Varus setzt auf eine Geheimwaffe: Arminius, in Rom aufgewachsen und doch von Geburt an Cheruskerfürst, soll Varus helfen, die Rebellion niederzuschlagen.

Doch es kommt anders, als der Feldherr das gerne gehabt hätte – bevor sich das Schicksal seiner Legionen im Teutoburger Wald entscheidet. Ab dem 23. Oktober wird die deutsche Großproduktion exklusiv beim Streaming-Dienst Netflix zu sehen sein.