Band Of Brothers-Nachfolger kommt! – Die Dreharbeiten für den Nachfolger der mitreißenden Serie „Band of Brothers“ werden im März 2021 beginnen. Dies geht aus einem Bericht des Magazins „Deadline“ hervor. Demnach wird die neue Serie auf den Namen „Masters of the Air“ hören – wie bei „Band of Brothers“ werden einmal mehr Steven Spielberg und Tom Hanks federführend hinter den Kulissen wirken.

Als Regisseur der ersten drei Episoden konnte Cary Joji Fukunaga gewonnen werden, der zuletzt beim leider noch immer verschobenen neuen Bond-Streifen „Keine Zeit zu sterben“ auf dem Regiestuhl Platz nahm. Geplant sind für „Masters of the Air“ abermals zehn Folgen wie bei der zum Klassiker gewordenen abgeschlossenen Serie „Band of Brothers“ von 2001.

Auch wird wieder John Orloff als Drehbuchautor an Bord sein und auch als Co-Produzent fungieren. Dieses Mal dreht sich die Handlung um die Piloten der amerikanischen Bomberstaffeln und ihren Kampf in den Lüften. Die Serie wird dabei exklusiv auf Apple TV+ erscheinen. Einen Veröffentlichungstermin für „Masters of the Air“ gibt es indes leider noch nicht.

Selbst wenn einer genannt würde, so wäre aufgrund der Corona-Pandemie und der zahlreichen damit einhergehenden Verschiebungen und Drehprobleme dieser gar nicht sicherzustellen. Sicher ist also wohl nur, dass auch „Masters of the Air“ ein episches Kriegsdrama auf höchstem Niveau werden dürfte. Dass Hanks und Spielberg das Genre beherrschen, konnten sie ja nicht nur mit „Band of Brothers“ beweisen, sondern 1998 auch mit dem unvergessenen Meisterwerk „Der Soldat James Ryan“.

Quelle: ladbible.com