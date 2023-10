„Bambi“: Für Realfilm soll Szene geändert werden – Dass insbesondere die alten Zeichentrickfilm-Klassiker von Disney nicht einfach so eins zu eins in eine Real-Adaption umgewandelt werden können, ist nicht nur technischen Aspekten geschuldet, sondern auch dem Zeitgeist. Dies führt im Vorfeld einer Veröffentlichung häufig zu Spott, Häme oder gar Hass im Netz, wenn wohlige Erinnerungen an eine vermeintlich bessere Zeit aus Sicht der Kritiker nicht adäquat abgebildet werden.

Für die Macher ein schwieriger Drahtseilakt, wie nun auch die Verantwortlichen der Neuauflage von „Bambi“ erfahren müssen.

So verriet Lindsey Anderson Beer, die als Autorin gemeinsam mit Micah Fitzerman-Blue und Noah Harpster an dem Drehbuch der von Disney geplanten Realverfilmung des Klassikers arbeitet, laut "kino.de" dass sich der aktuelle Film in einigen Aspekten deutlich von dem Original von 1942 unterscheiden wird.

„Ich will die Handlung nicht vorwegnehmen, aber es gibt [im Zeichentrickfilm] eine Darstellung des Todes der Mutter, bei der ich glaube, dass einige Kinder, einige Eltern heutzutage sensibler sind als früher. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum sie den Film ihren Kindern nicht gezeigt haben.“

Tatsächlich werden sich einige noch gut an die schonungslose Tragik der Darstellung in der Urversion erinnern, die aus Sicht vieler zu den eindrucksvollsten Momenten der Zeichentrickgeschichte zählt.

Gemessen an Beers Aussage dürfte diese in der Realverfilmung nun deutlich entschärft, vielleicht sogar überhaupt nicht gezeigt werden.

Dass Lindsey Anderson Beer jedoch auch ganz anders kann, wird sie wohl spätestens mit dem Horror-Film „Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines“ beweisen, für den sie nicht nur das Drehbuch verfasste, sondern auch im Regiestuhl Platz nahm. Das Prequel zum Original wird ab dem 7. Oktober 2023 auf Paramount+ zu sehen sein.

Außerdem arbeitet Beer aktuell noch an einem Remake zur Sci-Fi-Komödie „Nummer 5 lebt!“, dem Sequel zu „Star Trek: Beyond“ sowie einem Film über die Marvel-Heldin Silver Sable.

Zunächst soll aber „Bambi“ erscheinen, wobei noch kein konkreter Starttermin bekannt ist. Gemäß dem „Collider“ könnte der Release aber noch bis Frühling 2025 oder sogar 2026 auf sich warten lassen.

Quelle: kino.de