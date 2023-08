Bald wird wieder gebissen: Starttermin für neue „Walking Dead“-Serie bekannt – Wer hätte zu den Hochzeiten der originalen „The Walking Dead“-Serie schon gedacht, dass sich ausgerechnet die von Lauren Cohan verkörperte Maggie und der von Jeffrey Dean Morgan gespielte Negan eines Tages in einem Spin-off zusammentun würden. So geschehen – wenn zunächst auch nur widerwillig – in dem Ableger „Dead City“, der in den USA bereits angelaufen ist.

Fans aus Deutschland werden sich aber nicht mehr allzu lange gedulden müssen, startet die Serie im Herbst doch endlich auch bei uns. Konkret dürfen wir die einstigen Erzfeinde ab dem 13. Oktober 2023 auf ihrer Reise durch New York begleiten, und zwar exklusiv auf MagentaTV.

Wer es gar nicht mehr abwarten kann, findet unter diesem Link die erste Folge in Englisch aber auch schon auf YouTube.

Wie es heißt, müssen Maggie und Negan eine Zwangsallianz eingehen, um sich gemeinsam im Zuge einer gefährlichen Rettungsmission auf Manhattan durchzuschlagen, welches seit Beginn der Zombie-Apokalypse isoliert ist und sich zu einer blutigen Todesinsel voller Mörder, Zombies und Käfigkämpfe entwickelt hat.

Das „Walking Dead“-Universum soll außerdem mit weiteren Ablegern ausgebaut werden.

So erleben wir bald, wie sich der Publikumsliebling schlechthin in „The Walking Dead: Daryl Dixon“ durch Frankreich kämpft – hierzulande voraussichtlich im Winter –, während „The Walking Dead: The Ones Who Live“ die Geschichte um Rick und Michonne weiterspinnt. Beide Serien werden ebenfalls exklusiv auf MagentaTV zu sehen sein.

Für Fans die auf Amazon Prime oder Disney+ als Anbieter gehofft haben, ist von daher gut zu wissen: Ein Abo bei MagentaTV ist auch ohne einen Vertrag bei der Telekom möglich. Empfangbar ist der Dienst via App auf dem SmartTV oder auch im Browser.

